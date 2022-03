TERREMOTO NEL (SOTTO) SCALA - IL SINDACO DI MILANO HA CONFERMATO QUELLO CHE ORMAI ERA CHIARO DA GIORNI: IL DIRETTORE RUSSO VALERY GERGIEV, SOSTENITORE DI VLADIMIR PUTIN, DOVRÀ DIRE ADDIO ALLA SCALA - IL CASO NETREBKO: LA DIVA DELLA LIRICA, ANCHE LEI SUPER PUTINIANA, IL 9 MARZO SAREBBE DOVUTA SALIRE SUL PALCO DEL TEATRO MILANESE. MA ALLA FINE HA DATO FORFAIT, E NON PER MOTIVI DI SALUTE COME SEMBRAVA ALL’INIZIO. IL POST INSTAGRAM: “STO BENISSIMO, MA NON VENGO LO STESSO”

Putin Gergiev Netrebko

1 - ADDIO ALLA SCALA PER GERGIEV: NON È ANTI-GUERRA C'È ANCHE IL FORFAIT DI NETREBKO

Pierluigi Panza per il “Corriere della Sera”

«Non credo che ci sarà, a questo punto credo che lo possiamo escludere». Il sindaco di Milano e presidente del Teatro alla Scala, Beppe Sala, ha confermato quello che è chiaro da giorni. Valery Gergiev, il maestro filo Putin direttore per una notte della Dama di picche (la notte dell'invasione dell'Ucraina), non tornerà a dirigere al Piermarini.

valery gergiev nel programma della scala

«Lui non ha risposto e io non ho chiesto nessuna abiura. Ho chiesto un no alla guerra», ha sottolineato. «Vedo che altre persone, tipo Anna Netrebko, si sono espresse in questo modo. Gergiev è ripartito e non ha risposto». La Carnegie Hall e i Wiener lo hanno già rispedito a casa; lo stesso la Filarmonica di Monaco, Parigi e Rotterdam, mentre Londra ha chiuso i rapporti con il Bolshoi (era prevista una tournée).

protesta contro valery gergiev a londra trafalgar square 11 maggio 2014

La Scala procederà tra breve appena avrà trovato un nuovo direttore per la Dama di picche , opera in russo nella quale si vedono russi con mitra in mano che esclamano: «La patria salveremo, / insiem combatteremo, /nemici innumerevoli / in schiavitù trarremo». Quanto al concerto della Filarmonica del 7 marzo si attende l'ufficializzazione della sostituzione di Gergiev con Riccardo Chailly. Gergiev, all'oggi, resta socio onorario della Filarmonica.

Chi l'ha già «scaricato» è anche il suo agente, Marcus Felsner: «È diventato impossibile per noi, e chiaramente sgradito, difendere gli interessi del maestro Gergiev». Nonostante la dichiarazione contro la guerra, anche il soprano Anna Netrebko è destinata a non venire alla Scala. Il 9 marzo è attesa alla Scala per la Adriana Lecouvreur ma si è scoperto che non si è presentata alle prove.

IL POST DI ANNA NETREBKO

E ieri sera su Instagram ha lasciato intendere che non ha nessuna intenzione di presentarsi. Sempre ieri il direttore generale del Met, Peter Gelbha, aveva dichiarato che sospenderà le collaborazioni con tutti gli artisti che hanno sostenuto il regime di Putin, lasciando intendere anche la Netrebko, che aveva scritto: «Costringere a denunciare la propria terra d'origine non è giusto».

2 - IL SOPRANO RUSSO ANNA NETREBKO STRAPPA CON LA SCALA: "STO BENISSIMO MA NON VENGO A MILANO"

Andrea Montanari per www.repubblica.it

Anna Netrebko Putin

La Scala cancella la collaborazione con il celebre direttore russo Valery Gergiev, noto per essere un sostenitore di Vladimir Putin e reo di non aver preso le distanze "in modo inequivocabile" dall'invasione dell'Ucraina, ma nel frattempo scoppia il giallo Anna Netrebko, il famosissimo soprano nata a Krasnodar, che era attesa al Piermarini insieme al marito Yusif Eyvazov per alcune recite di Adriana Lecouvreur di Cilea. La prima il 9 marzo.

Anna Netrebko Oleg Tsaryov

Alcune indiscrezioni sostenevano che il famoso soprano avesse dato forfait, ufficialmente per motivi di salute. Ma la cantante furiosa con un post al vetriolo su sul suo profilo su Instagram in cui pubblica l'articolo di Repubblica scandisce: "Non è vero. Sto benissimo, ma non vengo lo stesso". Una nuova doccia gelata per i vertici della Scala ancora alle prese con il caso Gergiev. Solo pochi giorni fa, infatti, dopo aver cantato in Aida al San Carlo di Napoli, Netrebko aveva condannato sui social la guerra in Ucraina.

codice etico scala

Precisando di "aver preso del tempo per riflettere perché questa situazione è troppo seria per commentarla senza dare un vero pensiero. Innanzitutto sono contro questa guerra". Puntualizzando di "essere russa" e di "amare" il suo Paese, ma anche di "avere amici in Ucraina e il mio dolore mi spezza il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che la gente viva in pace".

protesta contro valery gergiev a londra trafalgar square 11 maggio 2014.

Concludendo il suo pensiero rivelando che "questa è la mia speranza e prego per questo". Il nuovo caso Netrebko sembra destinato a dividere i melomani. È vero che nel 2012 si disse che il soprano avrebbe espresso apprezzamento per "la forte energia maschile" di Putin e che due anni dopo donò una grossa somma di denaro al teatro di Nonetsk, gestito da un leader separatista filorusso ai tempi dell'annessione della Crimea, ma è altrettanto vero che Netrebko è una beniamina del pubblico scaligero.

Anna Netrebko Putin

Tanto da aver cantato negli ultimi quattro Sant'Ambrogio per l'apertura della stagione scaligera. Pochi giorni fa inoltre Netrebko aveva chiarito di "non essere un politico", ma anche che "non è giusto costringere gli artisti a esprimere pubblicamente le proprie opinioni politiche e a denunciare la propria terra di origine".

Nel frattempo, alla Scala Meyer e il suo staff continuano a cercare un direttore che sostituisca Gergiev alla seconda recita di La Dama di Picche di Tchaikovskij in cartellone sabato prossimo. Spera ancora di convincere il giovane Timur Zangiev, che aveva diretto tutte le prove tranne la generale. L'assistente di Gergiev però non ha ancora accettato l'offerta.

Anna Netrebko Putin

A confermare, invece, la rottura dei rapporti tra la Scala e Gergiev è stato ieri il sindaco Beppe Sala. "Non credo che ci sarà, credo che a questo punto lo possiamo escludere - aveva tagliato corto - Il maestro non ha risposto. Io certamente non ho chiesto nessuna abiura, ma una presa di distanza da questa guerra, che è una cosa un po' diversa".

ANNA NETREBKO

La Filarmonica della Scala intanto ha annunciato che sarà Riccardo Chailly a sostituire Gergiev nel concerto in programma al Piermarini il 7 marzo. Nel programma, il concerto numero 3 per piano e orchestra di Rachmaninov (solista Mao Fujita per la prima volta in Italia) e la Sesta sinfonia Patetica di Tchaikovskij.

