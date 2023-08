TERRENO FERTILE PER LO SPIONAGGIO – IN CALIFORNIA UNA SOCIETÀ MISTERIOSA, LA “FLANNERY ASSOCIATES”, HA SPESO LA BELLEZZA DI 800 MILIONI DI DOLLARI PER COMPRARE 20MILA ETTARI DI TERRENO, VICINO A UNA BASE DELL’AERONAUTICA MILITARE AMERICANA. TUTTO BENE? MICA TANTO: ALCUNI DEPUTATI PENSANO CHE DIETRO CI SIA LA MANONA DELLA CINA, CHE VORREBBE SPIARE I MOVIMENTI DEI MILITARI A STELLE E STRISCE. E NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA…

DAGONEWS

base militare travis air force

Il giallo dell’estate in California non riguarda un morto ammazzato o un delitto senza soluzione. Il mistero avvolge invece una strana e prolungata compravendita di terreni, vicino alla base “Travis” della Air Force, l’aeronautica militare statunitense, nella contea di Solano, a metà strada tra Sacramento e San Francisco.

Potenze straniere? Anonimi miliardari? Spioni? Sono molti gli interrogativi intorno all’acquisto, effettuato da una misteriosa società di investimento, la Flannery Associates, per circa 800 milioni di dollari

A maggio la Flannery Associates aveva intentato una causa contro un gruppo di proprietari terrieri, accusandoli di aver cospirato per gonfiare il valore delle proprietà – e attirando così l’attenzione della politica, tra cui il deputato democratico John Garamendi.

terreni comprati da flannery associates vicino alla base aerea di travis

Dal 2018, Flannery, registrata come società agricola, ha acquistato più di 20mila ettari di terra, secondo i registri pubblici e le mappe dettagliate ottenute dal giornale statunitense The Hill.

Non ci sarebbe niente di male nell’acquisto, se non che la proprietà acquisita si estende direttamente fino alla base aerea di Travis. Garamendi, membro della Commissione per i Servizi Armati della Camera, ha dichiarato a The Hill di aver indagato sulla vicenda per quasi due anni e di aver ricevuto poche risposte alle sue domande. "Non abbiamo idea di chi siano", ha detto. "La Flannery Associates è poco trasparente. Non abbiamo idea della provenienza dei quasi 900 milioni di dollari. Hanno acquistato ben oltre 55.000 acri di terreno nella zona e [l'acquisto] solleva una grande preoccupazione".

L'azienda sostiene che il 97% dei suoi investitori ha sede negli Stati Uniti, ma Garamendi ha detto che non c'è modo di verificare questa affermazione. L'indirizzo corrispondente nel registro delle imprese della società è situato in un negozio di confezioni in un centro commerciale di Folsom, in California.

john garamendi

Garamendi e il collega deputato Mike Thompson (anche lui democratico) si chiedono anche il perché di tutto questo interesse per quell’appezzamento: si tratta infatti di terreno agricolo secco, ottimo per il pascolo, ma che di sicuro non vale quasi 1 miliardo di dollari. Per vedere un benché minimo ritorno sull’investimento, infatti, ci vorrebbero decenni.

Secondo Garamendi, l'ufficio di revisione del rischio di investimento estero dell’aeronautica sta esaminando gli acquisti di Flannery. Garamendi ha anche detto che l'FBI e il Dipartimento del Tesoro hanno avviato indagini ufficiali circa un mese fa.

la causa di flannery associates agli agricoltori

Garamendi sostiene che l'azione legale intentata dall'azienda contro i proprietari terrieri è una "classica causa progettata per costringere i proprietari terrieri a prendere un avvocato" e, infine, ad accumulare spese legali fino a quando non saranno esausti e accetteranno di vendere.

Il retro-pensiero dei deputati americani è che dietro a Flannery ci sia la manona della Cina: le imprese di Pechino e entità a loro affiliate, infatti, possiedono più di 300.000 acri (121mila ettari) di terreno negli Stati Uniti, e non sarebbe la prima volta che comprano in zone vicine a basi militari. Non a caso, negli ultimi mesi, i legislatori di oltre due dozzine di Stati hanno approvato o preso in considerazione leggi che limitano gli acquisti cinesi di terreni agricoli statunitensi. L'ex presidente Trump ha promesso che, se tornerà alla Casa Bianca, vieterà agli investitori cinesi di acquistare terreni agricoli statunitensi e altre infrastrutture critiche.

base militare travis air force

All'inizio di quest'anno, l'Aeronautica militare ha segnalato di essere contraria alla vendita di terreni agricoli intorno alla base aerea di Grand Forks, nel Nord Dakota, all'azienda cinese Fufeng, citando un rischio per la sicurezza nazionale.

A febbraio, il consiglio comunale locale ha votato per bloccare l'acquisizione, mettendo fine al progetto di Fufeng di costruire un mulino per il mais nell'area. Per affrontare il problema a un livello più ampio, Garamendi ha dichiarato di aver inserito nel disegno di legge annuale sulla difesa una disposizione che impone alle basi militari di prestare maggiore attenzione alle acquisizioni nelle loro vicinanze.

grand forks air force base

Un'altra disposizione includerebbe le basi in un processo supervisionato dal Tesoro per quanto riguarda gli investimenti stranieri. Garamendi ha detto di essere particolarmente preoccupato per la Travis Air Force Base, perché è la "porta d'accesso al Pacifico". "Una buona parte delle munizioni destinate all'Ucraina viene portata a Travis", ha detto Garamendi. "È la base aerea di transito più trafficata della nazione".

terreni comprati di cinesi vicino alla base in nord dakota