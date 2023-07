12 lug 2023 11:00

TERRIBILE ESPERIENZA PER UN GIOVANISSIMO TURISTA SPAGNOLO 15ENNE VIOLENTATO DA UN ADDETTO ALLE PULIZIE 54ENNE DELL'HONDURAS A BORDO DI UNA NAVE DA CROCIERA ANCORATA NEL PORTO DI NAPOLI - IL GIOVANE, CHE ERA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA, SAREBBE STATO ATTIRATO IN TRAPPOLA E POI VIOLENTATO NELLA SUA CABINA MENTRE LA FAMIGLIA STAVA FACENDO UNA ESCURSIONE IN CITTÀ…