LA TERRIBILE "EREDITA'" DI JEFFREY EPSTEIN - DEUTSCHE BANK SBORSERA’ 75 MILIONI DI DOLLARI PER CHIUDERE IN VIA EXTRAGIUDIZIALE UNA CAUSA COLLETTIVA. L'ISTITUTO TEDESCO È ACCUSATO DI AVER CONTINUATO A FARE AFFARI CON IL FINANZIERE NONOSTANTE SAPESSE CHE IL DENARO DEI SUOI CONTI ERA UTILIZZATO PER ATTIVITÀ ILLECITE LEGATE AL TRAFFICO SESSUALE DI MINORENNI. EPSTEIN, INFATTI, NEL 2008 SI ERA DICHIARATO COLPEVOLE DI AVER “PROCACCIATO” RAGAZZINE PER FARLE PROSTITUIRE – RESTA IN BALLO LA CAUSA INTENTATA CONTRO JP MORGAN CHASE, ACCUSATA DI NON AVER SEGNALATO I GIRI SOSPETTI DI DENARO DI EPSTEIN...

Estratto dell'articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

Jeffrey Epstein

Si chiude un nuovo capitolo nella vicenda Jeffrey Epstein: quello che riguarda Deutsche Bank. L'istituto tedesco si impegna, infatti, a pagare 75 milioni di dollari per chiudere in via extragiudiziale una potenziale causa collettiva che lo vede accusato di aver facilitato il giro di sfruttamento sessuale del finanziere americano.

La "class action" era stata avviata lo scorso anno a New York da una donna anche e per conto di altre accusatrici dell'ex milionario 66 enne travolto dallo scandalo sessuale che lo vedeva accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori.

Epstein è stato trovato morto il 10 agosto 2019, dopo essersi presumibilmente impiccato nella cella del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era recluso in attesa del processo. […]

deutsche bank 2

Deutsche Bank era coinvolta nel caso perché accusata di aver fatto affari con il finanziere nonostante sapesse che il denaro dei suoi conti venisse utilizzato per le attività illecite legate al traffico sessuale di minorenni.

[…] l'accordo, che deve essere ancora provato dal giudice federale, prevede una serie di risarcimenti in favore delle vittime suddivisi in importi tra i 75 mila e i cinque milioni di dollari ciascuno in base alle diverse accuse. Come parte dell'accordo tuttavia, la banca non deve ammettere illeciti di sorta.

ghislaine maxwell jeffrey epstein

Non si tratta della prima ingente somma sborsata dall'istituto tedesco per gli affari condotti con l'imprenditore: nel 2020 aveva già pagato una multa di 150 milioni all'Autorità di regolamentazione finanziaria per i suoi rapporti con Epstein.

Il caso Deutsche Bank appartiene a uno dei due grandi filoni di indagine che hanno visto istituti bancari coinvolti negli affari del finanziere con l'accusa di presunta complicità. L'altra causa è stata intentata contro Jp Morgan Chase con l'accusa di aver agevolato l'invio di denaro alle vittime del finanziare. «Qualsiasi associazione con Epstein è stata un errore e ce ne rammarichiamo, ma non crediamo di aver violato alcuna legge - ha detto una portavoce di Jp Morgan al Wall Street Journal -. Siamo impegnati a combattere ogni forma di traffico di esseri umani e continueremo a investire in questa importante missione».

Jp Morgan

Epstein ha iniziato i suoi affari con la banca americana intorno al 1998 per poi rivolgersi a Deutsche Bank dopo che la prima ha chiuso i suoi conti nel 2013. Entrambe hanno lavorato con Epstein per anni dopo che il finanziere si era dichiarato colpevole in un tribunale dello Stato della Florida nel 2008 per aver sollecitato la prostituzione di un minore.

jeffrey epstein

La vicenda Epstein è stato un vero e proprio tsunami che ha travolto diversi personaggi illustri tra cui il principe Andrea costretto a versare un importante, ammontare di denaro per chiudere la drammatica vicenda di Virginia Giuffre, una delle grandi accusatrici del caso Esptein. […]

deutsche bank 3 deutsche bank 1 jp morgan Jeffrey Esptein viene portato via dal carcere morto 2