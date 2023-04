18 apr 2023 16:08

LA TERRIBILE STORIA DELLA 14ENNE BULLIZZATA IN UNA SCUOLA A LATINA – LA POVERETTA VENIVA PRESA IN GIRO DAI SUOI COMPAGNI, IN UN GRUPPO WHATSAPP, DOPO CHE ERANO MORTI I SUOI GENITORI - NEL SUO DIARIO SCRIVE: “MI BULLIZZANO PER LA SITUAZIONE IN FAMIGLIA. NON AVENDO UN PADRE, VOLATO IN CIELO GIOVANE, E AVENDO UNA MADRE CHE STAVA MALE. DOPO LA MORTE DI MIA MAMMA LA COSA È PEGGIORATA. HO TROVATO CONFORTO NELLA MIA AMICA LAMETTA. LEI NON MI FA PENSARE A TUTTO IL MALE CHE SUBISCO...”