8 gen 2023 11:20

TERRORE IN GERMANIA: ARRESTATO UN 32ENNE IRANIANO, PREPARAVA ATTENTATI AL CIANURO – NELL’ABITAZIONE DELL’UOMO SONO STATE TROVATE TOSSINE LETALI, SECONDO LE AUTORITÀ STAVA PIANIFICANDO UN ATTACCO MOLTO SERIO PER CONTO DELL’ISIS – LE AUTORITÀ TEDESCHE ERANO STATE AVVERTITE DA SERVIZI D’INTELLIGENCE STRANIERI DELLA MINACCIA DI UN ATTENTATO TERRORISTICO “ISLAMICO” CON UNA “BOMBA CHIMICA” - IN MANETTE ANCHE UN’ALTRA PERSONA...