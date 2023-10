13 ott 2023 17:27

IL TERRORE SI DIFFONDE IN FRANCIA – A PARIGI LA POLIZIA HA ARRESTATO UN 24ENNE, SCHEDATO PER “RADICALIZZAZIONE”, CHE AVEVA CON SE’ UN COLTELLO E STAVA PER ENTRARE IN UN LICEO. ERA APPENA USCITO DA UNA SALA DI PREGHIERA ISLAMICA – STAMATTINA, NEL NORD DELLA FRANCIA, UN INSEGNANTE È STATO UCCISO A COLTELLATE DA UN 20ENNE DI ORIGINE CECENE, ANCHE LUI RADICALIZZATO, CHE HA URLATO "ALLAH AKBAR" DURANTE L'ASSALTO...