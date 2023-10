14 ott 2023 11:30

IL TERRORISTA CECENO CHE IERI HA UCCISO UN PROF. IN FRANCIA DOVEVA ESSERE ESPULSO ANNI FA - NEL 2013 LA FAMIGLIA DEL 20ENNE, SEGNALATO DALLA POLIZIA, FECE DOMANDA D’ASILO MA VENNE RIGETTATA - UN ANNO DOPO FINIRONO IN UN CENTRO PER ESSERE ESPULSI POI TUTTO SI BLOCCO'. COL PRESSING DELLE ONG I CECENI TORNARONO AD ARRAS, DOVE IERI SI È SVOLTO L’ATTENTATO - IL PADRE VERRÀ ESPULSO PER RADICALIZZAZIONE. IL FRATELLO MAGGIORE È IN CARCERE ACCUSATO DI ASSOCIAZIONE TERRORISTICA E...