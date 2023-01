5 gen 2023 19:13

TESLA NON FA CRASH SOLO IN BORSA! AVVERTITE ELON MUSK: UNA TESLA CON A BORDO UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE È PRECIPITATA DA UNA SCOGLIERA DI 76 METRI IN CALIFORNIA – LA POLIZIA HA ARRESTATO L'UOMO ALLA GUIDA, IL PADRE, CON L'ACCUSA DI AVER LANCIATO LA MACCHINA NEL BURRONE TENTANDO UN OMICIDIO-SUICIDIO – PER I VIGILI DEL FUOCO “È UN VERO MIRACOLO CHE CI SIANO SOPRAVVISSUTI"