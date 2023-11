8 nov 2023 10:24

DALLA TESLA ALLA TESTA - "NEURALINK", L'AZIENDA DI ELON MUSK PER CONNETTERE IL CERVELLO UMANO CON IL COMPUTER, STA CERCANDO UN VOLONTARIO PER I SUO PRIMO TEST CLINICO - IL CANDIDATO IDEALE È UN ADULTO CON MENO DI 40 ANNI, CON I QUATTRO ARTI PARALIZZATI E DISPOSTO A FARSI RIMUOVERE UNA PARTE DEL CRANIO PER FARSI FICCARE IN TESTA ELETTRODI E CAVI - LA PARTE MANCANTE DEL TESCHIO SARÀ SOSTITUITA DA…