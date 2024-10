I TESORI NASCOSTI DELL’AMAZZONIA - LA GRAVE SICCITÀ CHE HA COLPITO IL FIUME MADEIRA IN BRASILE, UNO DEI PRINCIPALI AFFLUENTI DEL RIO DELLE AMAZZONI, HA PORTATO ALLA LUCE IL RELITTO DI UN'ANTICA IMBARCAZIONE AFFONDATA SECONDO GLI ESPERTI ALL'INIZIO DEL 1900 - È POSSIBILE CHE LA NAVE, UNA COSTRUZIONE NORDAMERICANA DETTA "FLAT" E REALIZZATA PER MUOVERSI IN FONDALI BASSI, SIA STATA COSTRUITA TRA LA SECONDA METÀ DELL'800 E GLI INIZI DEL 900…

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 17 OTT - La grave siccità che ha colpito il fiume Madeira in Brasile, uno dei principali affluenti del rio delle Amazzoni, ha portato alla luce il relitto di un'antica imbarcazione affondata secondo gli esperti all'inizio del 1900. I resti della nave sono stati rinvenuti nei pressi dello scalo fluviale Pedral do Marmelo, nel municipio di Manicoré, dove il livello del fiume ha raggiunto i 10,53 metri.

AMAZZONIA - NAVE DELL'OTTOCENTO EMERGE DALLA SECCA DEL FIUME MADEIRA

Non è la prima scoperta simile quest'anno nella zona dove si registra una siccità senza precedenti storici. Intervistato dal portale "G1" lo storico Caio Giuliano Paião ha affermato che non è stato ancora possibile determinare l'identità della nave e che per questo sarà necessario incrociare i dati raccolti sul relitto con le opere di autori che hanno scritto sulla navigazione in Amazzonia.

In base alle caratteristiche è tuttavia possibile dire che la nave, una costruzione nordamericana detta "flat" realizzata per la navigazione in fondali bassi, è stata costruita tra la seconda metà dell'800 e gli inizi del 900. "Anche se potrebbero nascondere elementi di rilevanza storica, queste navi non sono ancora ufficialmente riconosciute come patrimonio culturale, il che richiede una serie di procedure formali", ha spiegato la sovrintendente dell'Istituto nazionale del patrimonio storico e artistico (Iphan) Beatriz Calheiros.