UN TESORIERE IN SEDIA A ROTELLE SCOPERTO GRAZIE AI...PANINI E ER "CICCIONE" CHE SPARA A “MEZZA RECCHIA”: ROMA È PEGGIO DI UN FILM DEI FRATELLI COEN! - SAPETE CHI ERA L’UOMO CHE CUSTODIVA IL TESORO DI ARMI, DROGA E SOLDI DEI NARCOS DEL TUFELLO? UN INSOSPETTABILE PENSIONATO DISABILE, CHE VENIVA PAGATO 70 EURO OGNI MILLE EURO IN CASSAFORTE – IL 67ENNE GIANFRANCO GUCCINI È STATO ARRESTATO DOPO LA GAMBIZZAZIONE DI MARCO CANALI, ANCHE NOTO COME “MEZZA RECCHIA” DA PARTE DI FABIO SALANDRI, DETTO “ER CICCIONE”, NONCHÉ AMICO DI ACHILLE LAURO...

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica – Edizione Roma”

SOLDI DROGA E ARMI IN CASA DI GIANFRANCO GUCCINI

[…] A custodire il tesoretto dei narcos dei Tufello era un insospettabile: un pensionato di 67 anni costretto a vivere sulla sedia a rotelle. L’uomo non usciva mai di casa e non poteva nemmeno muoversi per aprire la porta, ma i poliziotti del distretto Fidene Serpentara lo hanno scoperto con un trucco: un garzone ogni giorno gli portava un panino a domicilio per il pranzo. […]

fabio salandri

In casa, Gianfranco Guccini aveva 50 grammi di cocaina, 881 grammi di eroina e 245 grammi di hashish. Poi due rivoltelle, tra cui una Taurus 38, e 36 proiettili calibro 22. Guccini con sé aveva anche una chiave misteriosa: « non so a cosa serva » , ha detto l’uomo agli agenti, che l’hanno usata per aprire un locale all’ultimo piano del condominio, dove dietro alcuni materassi c’erano altri 315 grammi di cocaina.

La cassaforte dei narcos del Tufello era invece occultata dietro un quadro all’interno del salotto di casa: dentro c’erano circa 36mila euro divisi in mazzette. Tutti soldi che il disabile in sedia a rotelle, che aveva un precedente per spaccio, custodiva sotto compenso […] L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi […]

fabio salandri detto er ciccione nel video di achille lauro 7

Ma un filo rosso e poche decine di metri legano l’appartamento della “ retta” Guccini, che ora si trova ai domiciliari, alla gambizzazione di Mezza Recchia, Marco Canali, il 47enne del Tufello, che lo scorso 22 febbraio subì un agguato nella sua casa di via Monte Taburno mentre si trovava a letto. A colpirlo in pieno pomeriggio erano stati Marco Antoniucci, 37 anni, e Fabio Salandri, er Ciccione del Tufello, divenuto famoso grazie al video della canzone di Achille Lauro “Amico del Quore”, di cui Salandri, 46 anni, era stato protagonista.

fabio salandri detto er ciccione nel video di achille lauro 6

I due sono stati arrestati pochi giorni fa […] Canali doveva essere punito perché non aveva onorato un debito di droga, ma una volta ferito non aveva collaborato con i poliziotti: « sono entrate due persone incappucciate » , aveva detto. […]

« Sinceramente si devo sceje fra famme pija per culo o azzoppà quarcuno, lo azzoppo, credimi», si legge in una delle intercettazioni agli atti dell’inchiesta […]

ARTICOLI CORRELATI

fabio salandri detto er ciccione nel video di achille lauro 5 fabio salandri detto er ciccione nel video di achille lauro 2 fabio salandri detto er ciccione nel video di achille lauro 1 fabio salandri detto er ciccione nel video di achille lauro 4