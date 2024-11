14 nov 2024 10:42

UN TESORO USATO COME ZERBINO - IN ISRAELE E' STATA TROVATA LA PIÙ ANTICA TAVOLA DI PIETRA SU CUI SONO INCISI I DIECI COMANDAMENTI: HA 1500 ANNI - PER 30 ANNI DALLA SUA SCOPERTA, AVVENUTA NEL 1913, IL REPERTO E' STATO USATO COME MATTONELLA PIAZZATA ALL'INGRESSO DI UN'ABITAZIONE. IL PROPRIETARIO NON AVEVA DECRIPTATO LE VENTI RIGHE DI TESTO SCRITTE IN PALEO-EBRAICO - ORA LA TAVOLA DI PIETRA, CHE PESA 52 CHILI, VERRA' VENDUTA ALL'ASTA PER 2 MILIONI DI DOLLARI...