(ANSA-AFP) - LAGOS, 04 APR - Una nota transgender della Nigeria, nota come Bobrisky, è indagata per aver lanciato banconote in aria durante una prima cinematografica, una pratica comune in alcune feste in Nigeria ma vietata dalla legge. La commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari ha "avviato un'indagine contro Idris Okuneye, alias Bobrisky, per aver lanciato banconote", ha annunciato l'istituzione sul suo account X.

Dopo aver ricevuto un mandato di comparizione, Bobrisky, 31 anni, si è recata presso gli uffici della commissione a Lagos, la capitale economica, "per essere interrogata", si legge in una nota, aggiungendo che "al termine dell'indagine sarà presto incriminata dai tribunali".

Le autorità incolpano Bobrisky per un video in cui la si vede lanciare banconote (naira, la moneta locale) in aria all'anteprima del film Ajakaju a Lagos il 24 marzo. Questa pratica è comune in Nigeria in occasione di alcuni eventi festivi, in particolare i matrimoni. Tuttavia, è vietata dalla legge: la Banca centrale nigeriana ha dichiarato che "mina il simbolo della sovranità del Paese" e che può essere punita con "il carcere, una multa o entrambi". Bobrisky è molto attiva sui social network.

