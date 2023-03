28 mar 2023 19:48

NELLA TESTA DELL’ASSASSINO - AUDREY HALE, LA 28ENNE CHE HA APERTO IL FUOCO IN UNA SCUOLA DI NASHVILLE, È SOLO L’ULTIMA DI UN LUNGO ELENCO DI STRAGISTI MADE IN USA: SOLO IL 7% SONO DONNE, MA TUTTI HANNO IN COMUNE UN ODIO REPRESSO, UN SENTIMENTO DI RIVALSA O VENDETTA CHE SI SFOGA, IN ALCUNI CASI, VERSO LA SCUOLA CHE HANNO FREQUENTATO (AUDREY ERA TRANS E LA SUA ERA UNA SCUOLA CATTOLICA). IN ALTRI CASI NON C’È MOVENTE, MA SOLO MANIE E DISAGI PSICOLOGICI – LA DISPERAZIONE DELLA MADRE DELLA KILLER: “HO PERSO MIA FIGLIA…” - VIDEO