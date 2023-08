NEL TESTAMENTO DI LUCA RUFFINO POTREBBE NASCONDERSI IL MOTIVO DEL SUO SUICIDIO A CUI NESSUNO RIESCE A DARE UNA SPIEGAZIONE – COSA SUCCEDERA’ ORA A “VISIBILIA”, LA HOLDING IN CUI È SUBENTRATO A DANIELA SANTANCHÈ? NELL’AZIENDA RUFFINO AVEVA INVESTITO MOLTI SOLDI: UNA SCELTA PER QUALCUNO “SCELLERATA” - NELL'ULTIMO CDA, TRE GIORNI PRIMA DEL SUICIDIO, A SORPRESA, DECISE DI CONFERIRE “POTERI DI GESTIONE OPERATIVA” AL NEO CONSIGLIERE DELEGATO, ALBERTO CAMPAGNOLI (SOCIO IN UN'ALTRA AZIENDA DEL DEPUTATO DI FRATELLI D'ITALIA, MARCO OSNATO, GENERO DI ROMANO LA RUSSA), GIÀ COMPARSO (NON INDAGATO) NELLE CARTE DELL'INCHIESTA “MENSA DEI POVERI” - COME MAI I POTERI GESTIONALI SONO STATI ATTRIBUITI A CAMPAGNOLI, ENTRATO NEL CDA IL 13 GIUGNO SCORSO?

È stato lui ad annunciarlo nei biglietti che ha compilato prima di togliersi la vita: «Ho lasciato disposizioni testamentarie che vi arriveranno», ha scritto Luca Giuseppe Reale Ruffino nei cartoncini bianchi destinati ai figli, Mirko e Mattia, e alla compagna, Anna. E proprio la donna che gli è stata accanto negli ultimi due anni potrebbe essere stata la prima a ricevere le ultime volontà che il manager, re delle amministrazioni condominiali con la Sif Italia e presidente di Visibilia dopo la gestione della ministra Santanchè, ha spedito prima di rivolgere la Beretta verso di sé, ai piedi del letto, nel suo appartamento di via Spadolini, non lontano dalla Bocconi, a Milano.

Nel testamento del sessantenne […] potrebbe nascondersi la soluzione del giallo della sua morte che nessuno dei familiari, dei colleghi, delle persone più intime, sentite in questura, è riuscito a chiarire. Nessuno avrebbe fornito spiegazioni utili a ricostruire che cosa sia successo. […] gesto a cui gli stessi figli non riescono «a dare alcun senso».

Esclusa dall'autopsia la grave malattia, inizialmente paventata da ambienti politici di centrodestra, gli investigatori puntano al lavoro, alle aziende che Reale Ruffino amministrava, alle «sofferenze» che potrebbe aver accumulato negli ultimi anni, nel corso del lungo processo per presunte irregolarità nell'assegnazione di appalti Aler, da cui è stato assolto dalla Cassazione solo nel 2018.

Nell'inchiesta per istigazione al suicidio aperta dalle pm Maria Giuseppina Gravina (la stessa che con la Gdf indaga sulla crisi di Visibilia sotto la gestione Santanchè) e Daniela Bartolucci, la svolta potrebbe arrivare da cellulare e chiavette sequestrate nell'appartamento […] la verità potrebbe arrivare anche dal testamento […] fondamentale per due ragioni. La prima, perché potrebbe accennare a una spiegazione di qualche tipo dietro l'estrema decisione […] Ma anche perché chiarirà quale destino il manager […] ha immaginato per le sue aziende. Il cda di Sif Italia, […] colosso nel settore dell'amministrazione degli immobili, […] ha nominato amministratore delegato a interim, con poteri e deleghe operative, il figlio del sessantenne, Mirko, che di recente aveva iniziato a lavorare con Reale Ruffino; la nuova presidente è invece la socia storica, Cinzia Tarabella.

Più incerto appare il futuro di Visibilia, la holding in cui è subentrato alla ministra Daniela Santanchè […] In Visibilia, anche attraverso Sif Italia, Ruffino aveva investito molti soldi […] Una scelta per qualcuno «scellerata» che lui, almeno ufficialmente, ha difeso fino alla fine. Nell'ultimo cda, in videoconferenza, tre giorni prima del suicidio, si è deciso di anticipare l'approvazione della semestrale a fine agosto, ma anche, e per qualcuno «a sorpresa», di conferire «poteri di gestione operativa» al neo consigliere delegato, Alberto Campagnoli, poi sentito nei giorni scorsi in questura.

Socio in un'altra azienda del deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato (genero di Romano La Russa, il fratello del presidente del Senato), il geometra trentottenne di Corsico è già comparso (non indagato) nelle carte dell'inchiesta «Mensa dei poveri», sul sistema mazzette, appalti e nomine pilotate in Lombardia gestito dal ras di Forza Italia a Varese, Nino Caianiello. Ma ora che Ruffino non c'è più, Sif Italia avrà ancora voglia di investire in Visibilia? E come mai i poteri gestionali sono stati attribuiti proprio a Campagnoli, entrato nel cda solo il 13 giugno scorso? Domande senza una risposta. Almeno fino al prossimo cda, per ora fissato per il 31 agosto.