LA STATUA DI INDRO MONTANELLI IMBRATTATA DI VERNICE VIOLA

(ANSA) - MILANO, 04 APR - "La statua di Indro Montanelli, nei giardini pubblici che portano il suo nome, è stata nuovamente vandalizzata da qualche cretino che pensa di poterne infangare la memoria con vernice colorata". Lo denuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e Consigliere Comunale di Milano in una nota.

"Il buonismo della sinistra nei confronti degli ecovandali figli di papà ha come conseguenza questi continui atti vandalici in tutta la città - prosegue -. Milano merita rispetto e chi imbratta dovrebbe pagare caro e non essere coccolato. Invece, a più riprese la statua di bronzo è stata ripulita a spese dei milanesi attraverso le tasse e tariffe in continuo aumento grazie alla stessa sinistra che governa la città".

"Chiediamo ancora una volta al Sindaco Sala di dare fine al suo mutismo di fronte a questi continui soprusi. Milano merita un Sindaco che non lasci passare impunite questo tipo di azioni", conclude Samuele Piscina.

CACCIA ALLE STATUE

Estratto dell’articolo di Mattia Feltri per “la Stampa”

Secondo una fitta periodicità, ieri è stata di nuovo imbrattata la statua di Indro Montanelli a Milano. […] ogni tre per due la statua di Montanelli viene ricoperta di vernice una volta rossa, l'altra nera, poi rosa, verde, forse anche gialla, se l'accusa è di maschilismo, colonialismo, pedofilia, fascismo, e se i giudici sono studenti, femministe, antagonisti. […]

Chissà se esiste un saggio su questa particolare forma di iconoclastia, […] praticata da chi non ha mai corso il rischio di essere innalzato su un piedistallo. È sempre più comodo sentirsi uguali agli altri abbassandoli, anziché elevandosi, e la colpa la si trova facilmente: se vien bene sostenere che Mussolini ha fatto anche qualcosa di buono, verrà benissimo sostenere che Montanelli ha fatto anche molto di cattivo: ogni biografia offre un infinito casellario di imputazioni.

Una statua però è un monumento a un uomo, non alla morale, di cui nessuno può vantare l'esclusiva. Del resto, diceva Montanelli, se c'è la caccia alle streghe io corro a sentire che dicono le streghe. In un paese in cui se c'è la caccia alle streghe, o alle statue, i moralizzatori vanno a caccia.