IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? MAGARI LA CELEBRE COMMEDIA EROTICA PER PICCOLI AMANTI PERVERSI MA NON TROPPO (“E NIENTE FISTING ANALE!”) “50 SFUMATURE DI GRIGIO” - LA NOTTE OFFRE UNA SERIE DI FILM STRACULT, COME “ITALIANI A RIO” E ADDIRITTURA “LA COPPIA DEI CAMPIONI” DI GIULIO BASE CON MASSIMO BOLDI E MAX TORTORA. CERTO, LE BATTUTE NON SONO FINISSIME: “NA SCURREGGETTA LA POSSO FA?”, “MI CHIAMANO ROMMEL, LA VOLPE DEL DESSERT”,” SCUSI, MA SI È CAGATO ADDOSSO!”, “IL PARADISO È LA FIGA!” - VIDEO