Estratto dell'articolo di Viola Giannoli per “la Repubblica”

la piattaforma britannica nata nel 2016 conta 1,5 milioni di creator (quelli che pubblicano video, foto, dirette) e 150 milioni di iscritti. Il 2021 è stato l'anno d'oro, ingrossato dalla crisi e dalla solitudine della pandemia: 433 milioni di dollari di profitti contro i 61 milioni del 2020. I creator ne hanno guadagnati 4 miliardi. Qualcosa sarà stato pure con cucina e yoga; la maggior parte per corpi e contenuti a pagamento Nsfw, Not suitable for work , meglio non vederli al lavoro.

«Le censure sono pochissime: sangue, animali, pratiche di dominazione, immagini di gente che dorme o è incosciente, animali, pipì», racconta Samuela Serena Gardin, 32 anni, trevigiana, ex barista che ora si dedica «al sex working 2.0: per me niente incontri privati né sfruttamento, anche se qui come altrove può esistere, ma foto, video e dirette, sola o con altri, che scelgo di fare per i 350 fan che mi supportano economicamente». Ogni centimetro di pelle e pizzo dovrebbe restare tra i confini dei fan, senza screenshot né download; talvolta però sfugge e le immagini circolano fuori da ogni regola.

Ma com' è che funziona? «Per diventare creator - spiega Paolo Patrizi, campione di bike trial, sbarcato su OnlyFans dopo le richieste maschili dei follower Instagram - serve un documento, un selfie scattato dalla piattaforma, un'altra foto con la carta d'identità in mano (per dimostrare, almeno in teoria, di essere maggiorenni, ndr ) e un iban per incassare i guadagni».

L'80% finisce in tasca ai creator, il 20% è trattenuto dal sito. Capitolo tasse: la precarietà sessualmente creativa e potenzialmente altamente remunerativa di OnlyFans lavora a partita Iva. Agli utenti serve invece una carta di credito. Gli abbonamenti sono mensili o trimestrali, più ti abboni più c'è sconto, come in palestra. Il minimo sindacale è di 4,99 dollari (ma si fanno promozioni), il massimo di 49,99.

«Esistono anche le mance per i video su richiesta: intimo usato, collant, divise da infermiera. Il contenuto arriva sfocato, per vederlo bisogna lasciare una tip fino a 200 dollari. Così è stato per il mio compleanno», racconta Gardin.

(…) Senza arrivare alle cifre stellari dei vip del porno si possono incassare anche 10-15 mila euro al mese. Poi ci sono le wishlist , «liste di desideri create su Amazon e condivise su OnlyFans. Chi vuole sceglie un regalo e lo spedisce. E su questo non si pagano le tasse».

