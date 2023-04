4 apr 2023 17:38

CON LE TETTE NON SI SCHERZA - “LA VERITÀ” RANDELLA “LA STAMPA” CHE, A CORREDO DELL’ARTICOLO SULLE FOTO DELLA SOTTOSEGRETARIA FRANCESE MARLÈNE SCHIAPPA PER “PLAYBOY”, HA PUBBLICATO (SCAMBIANDOLO PER VERO) IL FOTOMONTAGGIO DELLA SCHIAPPA CON LE ZINNE IN BELLA VISTA - “UN ERRORE PUÒ CAPITARE A TUTTI. MA IN UN GIORNALE COME LA STAMPA, PICCOLA CATTEDRALE DELLA CROCIATA CONTRO LE PERNICIOSE FAKE NEWS, NON DEVE ACCADERE. PERCHÉ POI I SUOI LETTORI CORRONO A COMPRARE PLAYBOY E RESTANO DELUSI…”