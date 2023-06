TETTONICA A ZOLLE - SI CHIAMA HONEY POSITANO, E' UNA 35ENNE AUSTRALIANA CHE HA LA 12ESIMA DI SENO - HA DECISO DI RACCONTARE IL SUO DISMORFISMO CORPOREO A COLPI DI FOTO IN BIKINI E IN INTIMO – LA CURVACEA INFLUENCER PARLA SPESSO DELLE DIMENSIONI DELLE SUE MAMMELLONE CHE LA FACEVANO SENTIRE A DISAGIO (E ORA LE USA PER MONETIZZARE): “PESANO CINQUE CHILI. NON POSSO FARE A MENO CHE VENGANO NOTATE..."

Estratto dell’articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Honey Positano, è una donna di 35 anni di Melbourne, in Australia, e circa tre anni fa ha iniziato a pubblicare foto su Instagram come inno al body positivity, mentre si trovava in vacanza alle Hawaii. La giovane donna soffre di dismorfismo corporeo da quando ha 12 anni, ma nonostante abbia sofferto molto in passato, ora passa tutto il suo tempo a parlare sui social dell'immagine, cercando di poter aiutare le altre donne che non si sentono a proprio agio nel loro corpo.

[…]«Ho la 12esima», ha rivelato ai suoi fan. «Spesso la dimensione spropositata delle mie te**e mi ha fatto sentire a disagio - ha confessato -. Ho sempre avuto paura che le persone stessero pensando a quanto siano grandi e che pensino che io le voglia mettere in mostra. In realtà non posso fare a meno che vengano notate, sono enormi».

E in un'intervista al Daily Star, Honey ha dichiarato: […] «Le mie te**e pesano più di 5 chilogrammi l'una e, quando mi viene fatto notare che sono un po' "calanti", rispondo che dovrebbero provare loro a portale in giro. Ho origini italiane e quasi tutte le donne hanno il seno grande come il mio, è una cosa genetica. E non ho alcuna intenzione di ridurmelo, nonostante tutti mi dicano che le dimensioni del mio seno siano inopportune», ha aggiunto.

