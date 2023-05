6 mag 2023 16:10

THAT’S ALL FOLKS! - CON IL SALUTO DI RE CARLO E CAMILLA DAL BALCONE DI BUCKINGHAM PALACE FINISCE LA CERIMONIA DI INCORONAZIONE: I DUE IMPALATI NON HANNO NEMMENO POTUTO ALZARE LA TESTA PER VEDERE IL PASSAGGIO DELLE FRECCE PER NON FAR CADERE LE CORONE - CON LORO CARIATIDI E “WORKING ROYALS”. ASSENTI IL PRINCIPE ANDREA E LE FIGLIE - LA FUGA DI HARRY DOPO LA CERIMONIA: È STATO AVVISTATO MENTRE SI INFILAVA IN AUTO. AVREBBE SFANCULATO L’INVITO A PRANZO DEL PADRE E SI SAREBBE DIRETTO IN AEROPORTO… - VIDEO