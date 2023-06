THE LAST DANCE – IL GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA HA RIAPERTO IL CASO DI ANTONIO CAGGIANELLI, IL BALLERINO MORTO A RIAD INSIEME AD ALTRI DUE COLLEGHI ITALIANI IL 6 OTTOBRE 2021. BISOGNA CHIARIRE SE LA MORTE SIA DOVUTA A UN INCIDENTE STRADALE O SIA LA CONSEGUENZA DI UN ATTO TERRORISTICO – LA FAMIGLIA SI ERA OPPOSTA ALL'ARCHIVIAZIONE DEL CASO, CONVINTA CHE LA VICENDA ABBIA TROPPI PUNTI OSCURI…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Di Bisceglie per https://bari.corriere.it/

L’inchiesta sulla morte di Antonio Caggianelli non sarà archiviata anzi, occorrerà chiarire se il ballerino, originario di Bisceglie e a Riad (Arabia Saudita) per uno spettacolo, sia morto per un drammatico incidente stradale o in conseguenza di un atto terroristico.

Lo ha disposto il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma, accogliendo la richiesta dei legali della famiglia Caggianelli, Tommaso Cimadomo e Lorenzo Chiapperini.

Caggianelli faceva parte di un gruppo di ballerini giunti in Arabia Saudita per esibirsi in uno spettacolo di danza. Il 16 ottobre del 2021, nel giorno libero dagli spettacoli, gli artisti decisero di fare un giro turistico per il deserto saudita. Proprio durante la gita l’auto sulla quale viaggiavano finì in una scarpata: nell’incidente morirono cinque persone, tre ballerini italiani (tra cui Antonio Caggianelli) e due guide locali.

Le famiglie dei tre ballerini italiani, però, hanno presentato una denuncia alla Procura di Roma affinché facesse luce sull’accaduto. Il pm titolare dell’inchiesta, dal canto suo, aveva ritenuto che non ci fossero profili di rilevanza nazionale del caso e pertanto ne aveva chiesto l’archiviazione […]

