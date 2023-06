THE THING - “GLI STATI UNITI HANNO RECUPERATO ASTRONAVI DI ORIGINE ALIENA” - DAVID CHARLES GRUSCH, 36 ANNI, EX UFFICIALE DELL’ESERCITO AMERICANO SOSTIENE CHE IL GOVERNO ABBIA RACCOLTO DEI ROTTAMI UFO E CHE LI TENGA NEGLI HANGAR: “SONO NAVICELLE DI ORIGINE ESOTICA E NON SONO COSTRUITE DALL’UOMO. IL CONGRESSO HA TUTTE LE INFORMAZIONI. SONO STATO MINACCIATO, SE LE RIVELASSI …”

Estratto dell’articolo di Paolo Ricci Bitti per www.ilmessaggero.it

DAVID CHARLES GRUSCH

Astronavi "esotiche" o aliene e metamateriali (ovvero materiali con caratteristiche non identificabili con quelle naturali a noi note): a 16 anni dalle prime rivelazioni, ecco dagli Usa un'altra notevole tessera nello scenario sempre meno nebbioso degli Ufo (oggetti volanti non identificati) o Uap (Unidentified aerial phenomena, ovvero fenomeni aerei non identificati).

David Charles Grusch, 36 anni, ex ufficiale decorato in Afghanistan, veterano della National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e del National Reconnaissance Office (NRO), per tre anni alla Task Force sui fenomeni aerei non identificati e poi, fino al 2022, ai vertici dello stesso NGA per l'analisi UAP, insomma un tipo dalle spesse, credenziali, afferma che gli Stati Uniti, e non solo, hanno a disposizione da anni velivoli (astronavi) intatti o rottami di velivoli definiti di natura "non umana".

ufo ripreso da valentina rueda velez. 1

Oppure, meglio, la tecnologica attuale non permette di creare questi mezzi volanti per di più costruiti con metamateriali. La definizione "non umana" o aliena deriva anche dalla considerazione che, data la copertura satellitare che comprende ogni angolo del pianeta, diventa formalmente impossibile per qualcuno (una grande potenza, insomma) effettuare in segreto test di macchine volanti dalle prestazioni strabilianti (vedi i "tic-tac" riprese dai piloti della marina americana): le grandi potenze rivali se ne accorgerebbero, per non dire, in riferimento agli Usa, probabilissime fughe di notizie dall'interno.

ufo

Per Grusch il Congresso dispone già di "informazioni classificate" su questi velivoli "non costruiti dall'uomo" recuperati. Epperò, nelle relazioni recenti sul fenomeno degli Uap, questi argomenti non sono stati rivelati. Inoltre l'ex ufficiale sostiene di essere minacciato di ritorsioni legali per aver rivelato queste informazioni.

Come riporta il sito americano thedebrief.com, l'ex militare sostiene che i recuperi di rottami o di velivoli alieni avviene "da decenni" e che riguardano anche paesi alleati degli Stati Uniti. Secondo gli accertamenti raccontati da Grusch gli oggetti recuperati sono "di origine esotica (intelligenza non umana, origine extraterrestre o sconosciuta) sulla base delle morfologie del veicolo e dei test di scienza dei materiali e del possesso di disposizioni atomiche uniche e firme radiologiche". […]

E poi c'è anche Jonathan Gray, ufficiale della United States Intelligence Community in servizio per il National Air and Space Intelligence Center (NASIC) che aggiunge: “Il fenomeno dell'intelligenza non umana è reale. Non siamo soli - ha detto Gray - I recuperi di questo tipo non sono limitati agli Stati Uniti. Questo è un fenomeno globale, eppure una soluzione globale continua a sfuggirci”.

uss omaha

E ancora: "Gli studi e le ricerche di materiali "esotici", risalenti all'inizio del XX secolo, non dovrebbe più rimanere un segreto. L'origine della maggior parte di questi materiali è stata poi spiegata e attribuita all'uomo e alle sua tecnologice, manon non tutti, e qualsiasi numero superiore a zero in questa categoria rappresenta una percentuale statistica innegabilmente significativa".

ufo al largo di san diego negli usa 2