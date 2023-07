THOMAS BRICCA È STATO UCCISO PER UNO SCAMBIO DI PERSONA – ROBERTO E MATTIA TOSON VOLEVANO UCCIDERE IL SUO AMICO MAROCCHINO OMAR HAUDY, CHE QUELLA SERA AVEVA UN GIUBBINO UGUALE A QUELLO DEL 19ENNE – PER LA PROCURA, CHE LI HA ARRESTATI, È STATO IL 22ENNE MATTIA A SPARARE, MENTRE IL PADRE ROBERTO GUIDAVA LO SCOOTER – LORENZO SABELLICO, LO ZIO DELLA VITTIMA: “BUONA GALERA BOSS”

MATTIA E ROBERTO TOSON

1. OMICIDIO THOMAS, PER PROCURA MATTIA HA SPARATO,PADRE GUIDAVA

(ANSA) - C'è uno scambio di persona alla base dell'assassinio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi contro il gruppo nel quale si trovava la sera del 30 gennaio scorso nella zona Girone di Alatri.

Non volevano uccidere lui ma il suo amico di origini marocchine Omar Haudy che quella sera indossava un giubbino uguale a quello di Thomas. Lo ha detto questa mattina il procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero, annunciando l'arresto di Roberto Toson di 47 anni e del figlio Mattia Toson di 22: secondo le indagini a sparare sarebbe stato il figlio mentre il padre guidava lo scooter T-Max.

THOMAS BRICCA

2. PAPÀ THOMAS BRICCA, FELICISSIMO, ORA COMINCIA LA BATTAGLIA

(ANSA) - "Sono felicissimo, ma mancano ancora importanti tasselli. Ora comincia la grande battaglia dei processi". Con queste Paolo Bricca, il papà di Thomas - il 19enne ucciso con un colpo di pistola ad Alatri lo scorso gennaio - commenta con l'ANSA l'arresto di Roberto Toson e del figlio Mattia in relazione con l'omicidio del ragazzo.

"Non abbiamo ancora vinto niente - sottolinea il papà di Thomas -, speriamo che ora riescano a farli parlare". Secondo Paolo Bricca "restano ancora tanti tasselli" da chiarire nella vicenda dell'omicidio del figlio, raggiunto da un colpo di pistola esploso da due persone a bordo di uno scooter la sera del 30 gennaio nella zona del Girone ad Alatri.

"Mancano lo scooter e la pistola e chi li ha forniti ai criminali - aggiunge -. Io avevo perso le speranze, soprattutto davanti alla strafottenza di quelle persone che addirittura salivano in paese a provocare".

ROBERTO E MATTIA TOSON

2. LO ZIO DI THOMAS BRICCA AGLI ARRESTATI, "BUONA GALERA BOSS"

(ANSA) - "Buona galera boss". Queste le uniche parole con cui Lorenzo Sabellico, lo zio di Thomas Bricca - il 19enne ucciso con un colpo di pistola lo scorso gennaio ad Alatri - ha commentato su Facebook l'arresto di Roberto Toson e del figlio Mattia in relazione all'omicidio del ragazzo. "Era ora", "ma quanto ci è voluto", "giustizia", sono alcuni dei commenti che riempiono la pagina sociale dello zio di Thomas.

3. OMICIDIO THOMAS, PER PROCURA C'ERANO INTERESSI CONTRAPPOSTI

thomas bricca 1

(ANSA) - "Volevano uccidere Omar che quella sera indossava un giubbino bianco uguale a quello che per sua sfortuna indossava Thomas": lo ha detto il procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero durante la conferenza stampa in cui ha annunciato due arresti per l'omicidio di Thomas Bricca.

"L'attività investigativa è stata resa più complessa dal contesto ambientale in cui i fatti sono avvenuti, caratterizzata da una particolare reticenza - ha spiegato il colonnello Alfonso Pannone, comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone - abbiamo dovuto fare ricorso a centinaia di intercettazioni ambientali e telefoniche ed all'uso di droni per ricostruire i fatti, rilevando che non c'era riscontro alle versioni fornite dai due indagati, che anzi erano precostruite".

Sono state intercettate oltre 40 utenze telefoniche centinaia di conversazioni, ci sono state vare intercettazioni ambientali e su due computer, ha spiegato il colonnello Italino Guardiani, comandante del Reparto Operativo.

FEDERICA SABELLICO CON THOMAS BRICCA

Attraverso questi elementi i carabinieri hanno ricostruito che "Roberto e Mattia Toson non erano nei luoghi in cui avevano dichiarato di essere al momento del delitto e cioè ad una festa di compleanno. I loro telefoni erano spenti proprio per non lasciare tracce informatiche".

Ma perché il gruppo di Omar e quello dei Toson era in conflitto? Nelle ore immediatamente successive al delitto si era parlato di droga. "Avevano interessi contrapposti" spiega il procuratore ma non si spinge oltre "in quanto non abbiamo individuato elementi concreti che ci consentano di dire o contestare altro".

4. OMICIDIO THOMAS, SINDACO DI ALATRI, 'SAREMO PARTE CIVILE'

(ANSA) - Il Comune di Alatri si costituirà parte civile nel procedimento per l'omicidio di Thomas Bricca: lo ha annunciato il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca a margine della conferenza stampa tenuta questa mattina nel Palazzo di Giustizia di Frosinone per annunciare due arresti legati all'assassinio del 19enne raggiunto da uno dei colpi di pistola esplosi la sera del 30 gennaio contro il gruppo nel quale si trovava.

paolo bricca

"Mai come oggi mi sento di rappresentare una comunità che attendeva Giustizia e che ora ha avuto un chiaro segnale di presenza dello Stato", ha detto il sindaco. In città c'erano state varie iniziative con le quali sollecitare gli inquirenti, tra cui marce e fiaccolate.

"La complessità delle indagini - ha spiegato a questo proposito il procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero - ha dilatato i tempi. In particolare quelle legate alle memorie contenute nei telefoni. Il loro contenuto non è stato decisivo ma è stato importante per mettere tutto in relazione".

sparatoria ad alatri thomas bricca 2 sparatoria ad alatri thomas bricca thomas bricca alatri paolo e thomas bricca sparatoria ad alatri thomas bricca 1 sparatoria ad alatri thomas bricca 3