IL THRILLER CHE NON TI ASPETTI - IL REGISTA STEVEN SPIELBERG PERSEGUITATO DA UNA STALKER CHE VOLEVA UCCIDERLO - ALLA DONNA, SARAH CHAR, CHE DA TEMPO LO SPIAVA, LO SEGUIVA E AVEVA ANCHE ACQUISTATO UNA PISTOLA, IL TRIBUNALE DI LOS ANGELES HA IMPOSTO MISURE RESTRITTIVE - LA SVALVOLATA AVEVA SCRITTO SU TWITTER: “SE DEVO UCCIDERE CON LE MIE MANI GENTE CHE HA RUBATO CIÒ CHE MI È CARO, LO FARÒ, HAI CAPITO?"

Da www.repubblica.it

mikaela e steven spielberg 1

Di film che fanno stare con il fiato sospeso ne ha diretti parecchi, da Duel a Il ponte delle spie passando per Lo squalo e La guerra dei mondi, ma probabilmente mai Steven Spielberg avrebbe immaginato di trovarsi personalmente in una situazione di rischio, ossessionato dalle minacce di una donna che da tempo manifestava l'intenzione di ucciderlo. E invece un giudice ha riconosciuto, per il 73enne regista e produttore, una situazione di pericolo e la Corte del tribunale di Los Angeles ha emesso un ordine di restrizione nei confronti di Sarah Char, che da tempo lo spiava, lo seguiva fin dove possibile, gli inviava lettere minatorie.

steven spielberg

"Se devo uccidere con le mie mani gente che ha rubato ciò che mi è caro, lo farò, hai capito?": così - come rivela il sito Tmz - recitava un post pubblicato dalla donna su Twitter ma c'era anche molto altro materiale che il regista ha conservato e poi presentato in tribunale come prova della persecuzione. Ammettendo di temere per la propria vita e per quella della sua famiglia. A quanto pare, Sarah Char avrebbe anche acquistato una pistola. Alla donna, per il momento e in attesa di ulteriori misure, è stato ordinato di tenersi lontano almeno duecento metri dal regista e dalla famiglia.