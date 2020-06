TI CONOSCO DAVVERO MASCHERINA? - 15 CONSIGLI E TRUCCHI PER USARLA AL MEGLIO CONTRO IL VIRUS, ALCUNI ERRORI POSSONO GENERARE IL CONTAGIO. CI SONO MASCHERE CHE NON PROTEGGONO CHI LE INDOSSA E ALTRI MODELLI CHE NON IMPEDISCONO LA DIFFUSIONE DI PARTICELLE - IL SEGRETO PER EVITARE IL DISAGIO DEGLI ELASTICI DIETRO LE ORECCHIE….

Cristina Fernández Esteban per it.businessinsider.com

mascherina 1

Anche se il lockdown viene revocato, le misure di protezione contro il coronavirus continueranno ad essere essenziali per prevenire il ritorno della malattia.

In questo contesto, si prevede che la mascherina continuerà a essere un elemento comune della cosiddetta “nuova normalità”. La maschera è utile per evitare l’infezione, ma soprattutto per non infettare gli altri se si è contratto il COVID-19.

Esistono diversi tipi di mascherine e conoscerle tutte, soprattutto le loro caratteristiche specifiche, garantisce una protezione corretta.

Ma sebbene il suo utilizzo stia diventando diffuso, ci sono ancora alcuni errori comuni sulle maschere che possono comportare rischi per te o per gli altri.

bacio coronavirus sesso coppia mascherina mascherine

Per evitare ciò e garantire la migliore protezione, ecco alcuni consigli e trucchi che ti aiuteranno a indossare la mascherina nel modo più corretto e sicuro.

Allo stesso modo, è essenziale ricordare che anche se si indossa una protezione per il viso, è necessario continuare a prendere le altre misure di sicurezza contro il coronavirus, come evitare di toccare il viso e lavarsi frequentemente le mani.

mascherina rimedio dolore orecchie 7

1. Indossare una mascherina non ti protegge completamente dal virus:

guanti e mascherina 3

Indossare una mascherina è un passo importante nella prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Il virus può essere trasmesso attraverso goccioline espulse tossendo o starnutendo, e alcuni studi suggeriscono che può persino essere trasmesso parlando o respirando. Coprirsi bocca e naso crea una barriera che può impedirlo.

Tuttavia, indossare semplicemente una maschera non ti rende completamente protetto da una possibile infezione. L’agente patogeno potrebbe comunque entrare nel tuo corpo, ad esempio attraverso gli occhi se tocchi il viso senza lavarti le mani.

vittorio sgarbi show in commissione con la mascherina 7

È importante tenerlo a mente e sapere, quindi, che anche se indossi le maschere devi continuare a rispettare le misure di protezione indicate dall’inizio: evita di toccarti il viso e lavati spesso le mani. Soprattutto dopo averla rimosso, poiché la carica virale potrebbe accumularsi sul lato esterno della maschera e infettarti.

2. Se hai una visiera protettiva, dovresti anche indossare una maschera:

Una misura con cui potresti evitare il contatto con il tuo viso per proteggerti dal contagio è quella di utilizzare uno schermo di protezione del viso.

Ma questo dovrebbe sempre essere integrato con la maschera. Perché sebbene aiuti a coprire gli occhi e le orecchie, gli schermi facciali non offrono protezione respiratoria come fa la maschera.

3. La maschera chirurgica aiuta a non infettare gli altri ma non ti protegge dal virus

Indossare una maschera chirurgica o igienica previene la diffusione di goccioline di saliva e quindi evita di infettare gli altri. Ma nessuno di questi tipi mostra una grande efficacia nel filtrare l’aria per cui non impedirà il contagio.

Anche le maschere di tipo FPP1 filtrano solo il 78% delle particelle, quindi non rappresentano una barriera totale contro le infezioni.

mascherina madonnina

Nonostante ciò, la sua utilità non deve essere sottovalutata, poiché, come visto, aiutano a non diffondere la malattia se si è infetti. Se tutti le indossassero, ciò ridurrebbe al minimo la diffusione del COVID-19, specialmente in casi asintomatici che potrebbero passare inosservati.

4. Le mascherine con le valvole non impediscono la diffusione del virus

La valvola sulle maschere ha lo scopo di impedire all’aria di accumularsi e riscaldarsi all’interno.

In questo modo la maschera filtra le particelle dall’esterno, evitando il contagio della persona che la indossa, ma non protegge il resto delle persone, poiché l’aria che esce dalla valvola non viene filtrata.

mascherina vagina

“La valvola che alcune maschere hanno è progettata in modo che le persone sane possano curare i pazienti con patologie infettive respiratorie”, ha detto a Maldita Ciencia Guillermo Melgar, farmacista e autore di Enraged Pharmacy. “Se la persona che la porta è infetta, non serve per evitare di infettare gli altri. Ecco perché si consiglia di ‘chiudere’ detta valvola”, aggiunge. Ad esempio, utilizzando una maschera chirurgica sulla parte superiore della maschera della valvola.

Questo punto è importante da capire perché una persona che indossa questo tipo di maschera potrebbe diffondere la malattia senza saperlo se non ha ancora sviluppato sintomi o è asintomatica.

mascherina jean paul gaultier

5. Come devono essere le mascherine che indossano i bambini?

Bambini indossano maschere a Hong Kong il 14 febbraio 2020. TYRONE SIU / Reuters

Secondo le raccomandazioni della BOE (Boletín Oficial del Estado spagnolo), “il fissaggio per mascherine igieniche per bambini deve poter essere fissato senza generare nodi, estremità libere o elementi tridimensionali”. Il documento raccomanda inoltre di utilizzare questi prodotti sotto la supervisione di un adulto.

Non è raccomandato l’uso di maschere nei bambini di età inferiore ai 3 anni, poiché esiste il rischio di soffocamento.

Quelli di età compresa tra 3 e 12 anni devono scegliere quella che si adatta meglio alla loro taglia a seconda delle taglie normalmente disponibili:

mascherina trump e mascherina hannibal lecter

6. Come sapere se la maschera si adatta correttamente

Quando indossi una maschera è importante verificare se si adatta correttamente. Dal momento che sarà efficace solo se l’aria può entrare solo attraverso il filtro.

Per raggiungere questo obiettivo, si consiglia di cercare le dimensioni e il modello più adatti a te.

Oltre a questo, per sapere se una maschera si adatta bene alcuni dei consigli includono il controllo dei seguenti aspetti:

Respira normalmente e profondamente.

Muovi la testa da un lato all’altro.

Muovi la testa su e giù.

Leggi o parla ad alta voce.

7. Qual è il tessuto migliore per realizzare una maschera fatta in casa

mascherina vasco rossi

Una maschera fatta in casa sarà meno efficace. Nonostante ciò, sarà sempre meglio che restare a viso scoperto.

A questo proposito l’Università di Chicago, in Illinois, ha studiato l’efficacia di alcuni tessuti comuni per filtrare spray simili alla dimensione delle goccioline.

Secondo i risultati forniti all’American Chemical Society (ACS), una combinazione di cotone con seta naturale o chiffon può filtrare efficacemente queste particelle.

Altri materiali consigliati per realizzare una maschera fatta in casa sono:

Sacchetti per aspirapolvere, che hanno l’86% di efficacia contro le particelle di virus.

Stracci da cucina, con un’efficienza del 73%.

mascherina einstein

Tessuti in misto cotone, con un’efficienza del 70%.

Federe antimicrobiche, efficaci al 68%.

Al contrario, tessuti come lino, seta o sciarpe sono meno efficaci e non dovrebbero essere usati.

8. Quanto dura una maschera?

Riguardo alla durata di una mascherina, esistono due tipi: la maschera riutilizzabile e quella usa e getta.

Come suggerisce il nome, gli articoli monouso sono solo per un uso e devono essere gettati una volta usati. Di questo tipo sono, ad esempio, quelli forniti dai mezzi pubblici.

Le raccomandazioni per questa classe indicano che non deve essere usato per più di 4 ore per motivi igienici e deve essere rimossa ogni volta che è si inumidisce.

Per quanto riguarda le maschere riutilizzabili, sono valide per usi diversi, ma dovranno essere disinfettate correttamente per non perdere efficacia.

9. La corretta disinfezione della mascherina è cruciale perché rimanga efficace

Se hai una maschera riutilizzabile puoi indossarla più di una volta.

GIUSEPPE CONTE CON LA MASCHERINA

Tuttavia, sebbene si tratti di un vantaggio e di una misura più sostenibile rispetto ai prodotti monouso, deve essere disinfettata correttamente per continuare a garantire la protezione.

Per questo esistono diversi metodi efficaci per pulire una mascherina.

In lavatrice, usando un ciclo normale, detersivo normale e acqua a una temperatura compresa tra 60º e 90º.

Immergere le maschere in una diluizione di candeggina 1:50 con acqua calda per 30 minuti, quindi lavarle con acqua e sapone, assicurandosi di rimuovere l’eventuale candeggina residua prima di lasciarla asciugare.

Utilizzare i prodotti virucidi autorizzati dal Ministero della Salute, disponibili in questo documento.

la mascherina di trump

10. Dove vengono gettate le mascherine usa e getta?

Quando le mascherine monouso devono essere smaltite, devono essere collocate nel contenitore dei rifiuti, mai nella carta. Si raccomanda che siano chiuse in un sacchetto.

Allo stesso modo, anche i guanti devono essere smaltiti nel contenitore dei rifiuti e mai in quello della plastica.

11. Come verificare se una mascherina è efficace

prostitute con mascherina a roma

La testata Khaleej Times ha pubblicato due trucchi per vedere se una maschera è efficace:

versare un po’ d’acqua sulla maschera e tenerla in aria, “se è originale, non ci saranno perdite”.

indossarla e soffiare su un accendino che si trova a diversi centimetri di distanza, nel caso in cui si riesce a spegnerlo non sarà una maschera originale.

Oltre a questi suggerimenti, il più consigliabile prima di qualsiasi tipo di dubbio è quello di richiedere informazioni al produttore o al venditore.

Per garantire che le maschere acquistate siano affidabili e soddisfino gli standard di protezione, si consiglia di rivolgersi a farmacie o stabilimenti di fiducia.

la mascherina pac man per mangiare al ristorante 1

12. Come indossare correttamente una maschera

Il modo di indossare correttamente la maschera richiede che copra il naso e la bocca e si adatti bene al viso.

Quando si tratta di indossarla, la migliore cosa da fare è lavarsi le mani prima e poi tenerla solo per gli elastici. Passarli dietro le orecchie o la testa, a seconda del tipo di presa, evitando di toccare la maschera.

Mentre la indossi, non toccare mai la parte esterna della maschera, poiché potresti infettare le mani se contengono particelle virali. Inoltre, evita di toccarti il viso in ogni momento.

13. Come rimuovere la maschera in sicurezza

Altrettanto o persino più importante è come rimuovere la maschera correttamente.

Per rimuoverla in sicurezza, lavati prima le mani, rimuovila prendendola dagli elastici e gettala in un sacchetto chiuso. Non toccarne mai il lato esterno.

Quindi lavati di nuovo bene le mani con acqua e sapone.

mascherina con un calzino 1

14. Come prevenire l’appannamento degli occhiali quando si indossa una mascherina

Indossare una mascherina con gli occhiali può essere un fastidio, poiché è possibile che si appannino spesso gli occhiali a causa dell’aria calda che fuoriesce dall’alto.

Per evitarlo ci sono alcuni metodi che puoi mettere in pratica:

lava le lenti degli occhiali con acqua e sapone e asciugale all’aperto prima di indossare la maschera, così si genera uno strato di protezione contro umidità.

Piega un fazzoletto rettangolare e mettilo all’interno della maschera, sul ponte del naso. Questo assorbirà il respiro e la maschera non si appannerà. È efficace con qualsiasi tipo di maschera.

Piega verso l’interno un quarto della parte superiore della maschera prima di indossarla, così si adatterà meglio e ti renderà più difficile che passi il fiato. Sebbene con questo metodo se si sbaglia, si può perdere la protezione.

È importante soprattutto non tentare di togliersi gli occhiali o rimuovere la maschera perché in questo modo si potrebbe finire per toccare il viso a rischio di infezione.

nicola zingaretti mascherina

15. Trucchi per evitare che gli elastici della maschera stringano troppo

Indossare una maschera può essere scomodo, specialmente se viene fatto per molto tempo. A lungo termine, gli elastici possono finire per disturbare e persino causare segni alle orecchie.

Per evitare ciò, sono iniziati a emergere trucchi intelligenti.

LA VEZZOSA MASCHERINA DATA AI DIPENDENTI DI PALAZZO CHIGI

Ad esempio, l’ idea di Hayley Alden, una ventiduenne residente nella città di Victor (New York, Stati Uniti), è stata quella di agganciare la maschera ai bottoni cuciti su una fascia per capelli, liberando così le orecchie.

VIRGINIA RAGGI CON LA MASCHERINA

In un articolo di Computer Hoy rivelano anche altri trucchi intelligenti, come attaccare gli elastici dietro la testa grazie a una fila di clip, usando un elastico con ganci e persino stampare uno stampo 3D progettato per impedire all’elastico di stringere sulle orecchie.

MASCHERINA