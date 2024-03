TI CONOSCO, MASCHERINA! – L'EX PARLAMENTARE DELLA LEGA, GIANLUCA PINI, HA PATTEGGIATO UNA PENA DI 23 MESI E LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, PER LA VICENDA DELLA PRESUNTA TRUFFA DI MASCHERINE DALLA CINA ALL'AUSL ROMAGNA, PER CUI ERA FINITO INDAGATO DALLE PROCURE DI FORLÌ E BOLOGNA – A PINI ERANO CONTESTATI QUATTRO EPISODI DI CORRUZIONE. CHIESTA L'ARCHIVIAZIONE PER L'IPOTESI DI RICICLAGGIO…

(ANSA) - L'ex parlamentare della Lega Gianluca Pini ha chiuso con un patteggiamento ad una pena complessiva, in continuazione, ad un anno, 11 mesi e 14 giorni e la sospensione condizionale, le vicende di corruzione per cui era finito indagato dalle Procure di Forlì e Bologna.

Pini, difeso dall'avvocato Carlo Nannini, era stato arrestato il 22 giugno e rimase in carcere fino al 7 luglio. L'indagine forlivese (domani è in programma l'udienza preliminare per gli altri imputati tra cui l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna) riguardava una presunta truffa di mascherine dalla Cina all'Ausl Romagna e a Pini erano contestati due episodi di corruzione impropria. E' stata invece chiesta l'archiviazione per l'ipotesi di riciclaggio.

Il filone d'indagine della Dda bolognese (Pm Roberto Ceroni) riguardava un traffico internazionale di droga che aveva portato all'arresto, tra gli altri, di un autotrasportatore forlivese amico dell'ex parlamentare, Gianluca Fiore. A Pini non erano contestati reati legati alla droga, ma altri due episodi di presunta corruzione, in questo caso 'propria'. A Bologna l'udienza per gli altri è fissata per il 22 marzo. Le sentenze per Pini sono arrivate nelle scorse settimane.

