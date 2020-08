14 ago 2020 10:34

TI CONOSCO, MASCHERINA! - NIENTE MASCHERINE DI STOFFA IN AEREO SE IL VOLO DURA OLTRE QUATTRO ORE: SE NON LO SAPEVATE LA DISPOSIZIONE ESISTE, MA È PASSATA ABBASTANZA SOTTOGAMBA - FINO A QUALCHE ORA FA QUANDO A FIUMICINO SI È SCATENATO IL PANICO TRA I PASSEGGERI DI UN VOLO ALITALIA BLOCCATI PERCHÉ NON AVEVANO MASCHERINE CHIRURGICHE O DISPOSITIVI SUPERIORI COME FFP2 O FFP3 DA CAMBIARE OGNI QUATTRO ORE – ALLA FINE LA COMPAGNIA…