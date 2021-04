7 apr 2021 19:13

TI INOCULO NEL NOME DEL SIGNORE - GRAN CASINO IN PUGLIA DOPO CHE SONO STATI VACCINATI TUTTI I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI TARANTO E CASTELLANETA - IL NUCLEO ISPETTIVO REGIONALE SANITARIO STA INDAGANDO PER CAPIRE SE CI SONO STATI FAVORITISMI E CORSIE PREFERENZIALI, MA SECONDO LA CURIA È TUTTO OK ANCHE PERCHÉ I PRETI STANNO IN MEZZO ALLA GENTE E IN CASO DI FOCOLAIO SI BLOCCHEREBBE TUTTA L'ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA (NON SIA MAI)