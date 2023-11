TI MANDA RAITRE? BECCATI ’STE BASTONATE! – L'INVIATO DELLA TRASMISSIONE DI RAITRE, STEFANO MARIA SANDRUCCI, È STATO PICCHIATO CON UN BASTONE DA VINCENZO MARINACCI, UNO DEGLI INDAGATI NELL’INCHIESTA DELLA FINANZA SUI FALSI DIPLOMI IN ALCUNE SCUOLE PRIVATE DI SAN NICANDRO GARGANICO, IN PROVNCIA DI FOGGIA: “LE VUOI IN TESTA? TE NE DEVI ANDARE! T'ACCIDO! PEZZO DI MERDA!” – IL GIORNALISTA, INSEGUITO E MINACCIATO, HA TROVATO RIPARO NELLA… – VIDEO!

Estratto dell’articolo di Nicolò Delvecchio per https://foggia.corriere.it/

«Le vuoi in testa? Te ne devi andare! E tu devi smettere di riprendere, se no non vi faccio tornare indietro». Così, brandendo un bastone in mano, Vincenzo Marinacci (uno degli indagati nell’inchiesta sul «diplomificio» da Oss nel comune foggiano di San Nicandro Garganico) ha aggredito il giornalista Stefano Maria Sandrucci e un operatore del programma tv «Mi Manda RaiTre». Il video dell’aggressione è stato pubblicato sui social dal conduttore della trasmissione, Federico Ruffo. [...]

A gennaio scorso, l’inchiesta della guardia di finanza portò all’arresto di tre persone, tra cui l’ex deputato di Forza Italia ed ex sindaco del comune, Nicandro Marinacci e il figlio Vincenzo, consigliere comunale ed ex candidato sindaco di San Nicandro Garganico. I finanzieri scoprirono una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici (posti in essere anche mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) e contraffazione ed uso di sigilli dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania ed altri enti pubblici.

Nell'istituto privato di formazione dei Marinacci, con sede a San Nicandro Garganico e diramazioni in altri territori, sarebbero infatti stati organizzati falsi corsi (a pagamento) per il conseguimento di diplomi da operatore socio-sanitario e operatori sanitari specializzati. Per ottenere diplomi e falsi attestati sarebbero stati pagati all’istituto dei Marinacci fino a 25mila euro.

«Mentre indagava su un presunto traffico di falsi diplomi e falsi attestati ad opera di un istituto riconducibile ad un noto politico della zona (ex parlamentare ed ex sindaco) e a suo figlio (a sua volta consigliere comunale in carica e candidato alla carica di primo cittadino alle ultime elezioni), imbattendosi in quest’ultimo il nostro collega, con il garbo e la gentilezza che hanno sempre contraddistinto l’intera attività inchiestistica di Mi Manda RaiTre, gli chiedeva la disponibilità a rispondere ad alcune domande, permettendogli così di replicare alle accuse della Procura di Foggia», scrive Ruffo su Instagram.

«Come chiaramente visibile nel filmato, l’indagato, improvvisamente afferrava dalla propria vettura una mazza aggredendo Sandrucci e tentando di colpirlo alla testa. Solo per prontezza di riflessi e fortuna il nostro inviato non veniva colpito in pieno, schivando il colpo di pochissimi centimetri, per poi cercare riparo dall’altro lato del marciapiede. L’aggressore, non soddisfatto, continuava però a inveire e minacciare di morte Sandrucci, per poi rivolgere attenzioni e medesime all’operatore di ripresa, che trovava riparo dietro un’automobile. I nostri colleghi hanno quindi cercato riparo presso la vicina caserma della Guardia di Finanza» [...]

