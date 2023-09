TI RICONOSCO, MASCHERINA – A NEW YORK I CONTAGI DI COVID CRESCONO PER COLPA DELLA VARIANTE “PIROLA”, E AUMENTA LA PREOCCUPAZIONE IN VISTA DEL “LABOR DAY” DI LUNEDÌ PROSSIMO, QUANDO LE PERSONE SI RITROVERANNO IN GRUPPO TRA SPIAGGE E FESTE: GLI ESPERTI RACCOMANDANO DI RICOMINCIARE A INDOSSARE LE MASCHERINE, MA LE PERSONE, AL MOMENTO, SE NE FREGANO. ORMAI LA PANDEMIA, NELLA PERCEZIONE COLLETTIVA, NON ESISTE PIÙ. ALMENO FINO AL PROSSIMO VIRUS…

Traduzione dell’articolo di Isabelle Durso per https://www.the-express.com/

covid new york

Con la fine dell'estate e la diffusione di una nuova variante di Covid, alcuni esperti sanitari raccomandano di ricominciare a prendere precauzioni, a partire dall'uso della maschera. È possibile che si verifichi un'impennata dei casi di Covid dopo il fine settimana del Labor Day, quando la socializzazione sarà al suo culmine con la partecipazione a feste, parate e celebrazioni.

Patrick Gallahue del Dipartimento della Salute di New York ha dichiarato in esclusiva al Daily Express US: "Con l'aumento dei casi, le precauzioni diventano sempre più importanti, soprattutto per i newyorkesi più vulnerabili che sono anziani, disabili o hanno condizioni di salute di base". "Rimanere aggiornati con i vaccini Covid, insieme ad altri strumenti di prevenzione comprovati - come il mascheramento, i test e il rimanere a casa quando si è malati - continuano a essere la nostra migliore difesa contro Covid e altri virus respiratori".

Mezzi pubblici a New York

Il portavoce del CDC (Center for Disease Control and Prevention, il centro federale per il controllo delle malattie, ndR), Scott Pauley, ha dichiarato al Daily Express US che si raccomanda a tutte le persone di essere aggiornate sui loro vaccini prima di viaggiare.

Pauley ha detto che: "Chiunque può scegliere di indossare una maschera in aree interne affollate o scarsamente ventilate, compresi i mezzi di trasporto pubblici e gli snodi di trasporto in qualsiasi momento".

Il weekend del Labor Day potrebbe portare un aumento dei casi di Covid, dato che le persone si riversano sulle spiagge per festeggiare la fine dell'estate con amici e familiari. Mercedes Carnethon, docente di medicina preventiva presso la Northwestern University, ha dichiarato al Daily Express US di aspettarsi che la nuova variante di Covid BA.2.86 - soprannominata "Pirola" - "si diffonderà rapidamente attraverso i viaggi nel weekend del Labor Day".

vaccino

I piani di alcuni newyorchesi per il Labor Day sono stati smorzati dalla chiusura di alcune spiagge di Long Island a causa delle onde agitate e delle forti maree provocate dagli uragani Franklin e Idalia, ma sembra che le spiagge siano state riaperte giusto in tempo per le vacanze. I parchi statali Jones Beach, Robert Moses e Hither Hills sono rimasti chiusi per più di 24 ore a causa delle condizioni di pericolo, con la sola sabbia aperta al pubblico.

[…] Tuttavia, un portavoce dell'agenzia ha dichiarato mercoledì che le spiagge cittadine rimarranno aperte alla balneazione, poiché i funzionari del meteo sperano che le acque si calmino in tempo per il weekend del Labor Day.

Anche se Carnethon ritiene che gli eventi sociali durante il fine settimana festivo aumenteranno probabilmente i casi di Covid, ha detto: "Non credo che gli enti regolatori emetteranno mandati per le maschere perché è improbabile che il pubblico sia conforme". Carnethon ha aggiunto: "In questa fase della pandemia, tutti conoscono qualcuno che ha avuto il Covid e ne è uscito bene.

ABBRACCI GRATIS AI VACCINATI A NEW YORK

"L'urgenza e la preoccupazione per l'infezione da Covid nella popolazione generale sembrano essere molto basse. Prevedo che il mascheramento rimarrà una scelta personale". Un vaccino aggiornato per i nuovi ceppi dovrebbe essere disponibile entro la fine di settembre - il CDC raccomanda a tutti di fare un richiamo.

brooklyn new york camion refrigerati con cadaveri da covid ristoranti new york nell'era covid 15 covid hotel con marijuana a new york 3 coronavirus covid usa CHIOSCO PER TAMPONI GRATIS A NEW YORK

tamponi a new york tamponi a new york ristoranti new york nell'era covid 11 ricchi newyorkesi pagano persone per fare la fila per il test covid 6