TI SCHIFO DA VIVA E TI RISPETTO DA MORTA - MEGHAN MARKLE HA SOSPESO IL SUO PODCAST SU SPOTIFY PER LA DURATA DEL PERIODO DI LUTTO IN GRAN BRETAGNA: AVREBBE POTUTO CONTINUARE A REGALARE AL PUBBLICO LE SUE PERLE DI SAGGEZZA DA CENTRO MASSAGGI SULLE “ETICHETTE CHE FRENANO LE DONNE”, MA HA PREFERITO STOPPARE IL PRODOTTO CHE È STATO ETICHETTATO COME L’ENNESIMA PACCOTTIGLIA NEW AGE RIGOROSAMENTE AUTOREFERENZIALE – MA SE QUESTE STRONZATE FANNO PRESA NEL PATINATO MONDO DI HOLLYWOOD, A LONDRA LEI E IL MARITO SONO SEMPRE PIÙ ISOLATI…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

meghan markle

Meghan Markle ha deciso di sospendere il suo podcast su Spotify, Archetypes , almeno per la durata del periodo di lutto che la Gran Bretagna osserverà dopo la morte della regina Elisabetta. Ma al di là delle spiegazioni ufficiali, sarebbe stato sicuramente imbarazzante continuare, in questo momento, con esternazioni che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio a Londra.

La duchessa di Sussex aveva già reso disponibili i primi tre episodi della serie - partita lo scorso 23 agosto - nei quali si lanciava in conversazioni para filosofiche con personaggi come la tennista Serena Williams o la popstar Mariah Carey. Va ricordato che due anni fa Harry e Meghan, lucrando sulla loro aura reale nonostante la fuga in California, avevano firmato un contratto da 25 milioni di dollari con Spotify, il gigante dello streaming audio.

Archetypes , il podcast di Meghan, si propone di indagare «le etichette che provano a frenare le donne» attraverso conversazioni fra Meghan e storici, esperti e donne che hanno subito l'essere stereotipate. La promessa è quella di «fare a pezzi i contenitori in cui le donne sono state piazzate per generazioni».

il feretro della regina elisabetta a westminster hall 1

Gli episodi finora avevano titoli come «La dualità della diva» o «L'equivoco dell'ambizione»: ma è chiaro che tutto ruota attorno alla duchessa di Sussex e al suo incessante sforzo di auto promozione, avvolto in una vaga paccottiglia new age. Come ha scritto il Times , l'effetto è quello di «sentirsi rinchiusi nella stanza relax di un centro benessere con una istruttrice di yoga insolitamente concentrata su se stessa».

kate middleton e meghan markle

A gettare benzina sul fuoco è poi arrivata l'intervista fiume di Meghan alla rivista The Cut , in cui la duchessa accusava la stampa britannica di aver dato del «negro» a suo figlio Archie (senza portare nessuna prova al riguardo, come al solito) e rivelava che Harry sentiva di aver «perso» suo padre Carlo a seguito della Megxit.

Come ha scritto una nota commentatrice reale sul Telegraph , Meghan «non fa nulla che non sia deliberato. Ogni sua parola è pesata e misurata, pianificata prima di essere resa pubblica, apparentemente in uno sforzo calcolato di causare una reazione». Eppure, ogni sua uscita è sembrata intenta a seminare zizzania con la famiglia reale: viene dunque da chiedersi se l'obiettivo non sia quello di continuare a fare notizia per incrementare gli introiti commerciali.

i principi harry e william kate middleton meghan markle

È su questo sfondo - oltre che su quello di una popolarità che stava andando a picco non solo in Gran Bretagna, ma ormai anche in America - che i Sussex si sono trovati sorpresi a Londra dalla morte improvvisa di Elisabetta. Si spiega così la solitudine di Harry nelle prime ore e il veto messo su Meghan per evitare che si presentasse anche lei a Balmoral. Poi, di fronte al rischio che questa frattura finisse per guastare l'omaggio alla sovrana, il principe William ha fatto il gesto di invitare Harry e Meghan alla passeggiata fra la folla a Windsor, sabato scorso.

i principi william e harry 2

Una mossa di pubbliche relazioni che però è stata giudicata solo come una tregua temporanea: troppo è il cattivo sangue scorso tra i due fratelli perché si possa pensare a una improvvisa riconciliazione. Soprattutto quando è atteso l'esplosivo libro di memorie del duca di Sussex, che promette di spargere ancora altro veleno sulla monarchia. Harry l'altro ieri ha provato ancora a stemperare i toni, rendendo pubblico un emotivo tributo a Elisabetta, ricordata per il suo «sorriso contagioso» e i suoi «solidi consigli». E Dio sa quanto ne avrebbero bisogno lui e Meghan.

