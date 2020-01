10 gen 2020 17:37

TI SVEGLIERAI SOLO QUANDO LO DIRO’ IO – ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI SAVONA PER LA PRIMA VOLTA L’IPNOSI SOSTITUISCE L’ANESTESIA DURANTE L’OPERAZIONE AL CUORE – L’INTERVENTO ALL' AVANGUARDIA NEL CAMPO DELLA CARDIOLOGIA CONSENTE DI CURARE GLI EPISODI DI ARITMIA: ECCO COME FUNZIONA...