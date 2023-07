TI TAGLIO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA TI FACCIO LA SPESA – GIORGIA MELONI PRESENTA SUI SOCIAL LA “SOCIAL CARD”, DALL’ORIGINALE NOME “DEDICATA A TE”: 400 EURO DA POTER SPENDERE PER GENERIDI PRIMA NECESSITA'. SARANNO UN MILIONE E TRECENTOMILA FAMIGLIE POVERE ALLE QUALI LA SORA GIORGIA E IL COGNATO, IL MINISTRO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, DARANNO DA MANGIARE. LA SOVRANITA' CHE CREA DIPENDENZA...

Tra le diverse misure che stiamo mettendo in campo per dare un concreto e incisivo sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, e in generale dal caro prezzi, oggi presentiamo la carta “Dedicata a te" per l’acquisto di beni di prima necessità. Il Governo c’è ed è… pic.twitter.com/Cd3GWIaU7F — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 11, 2023

Social card contro il caro prezzi: 380 euro per i beni alimentari con «Dedicata a te»

Estratto dell'articolo di Diana Cavalcoli per www.corriere.it

giorgia meloni 3

[...] Si chiamerà «Dedicata a te». Questo il nome scelto per la card con un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. La carta, presentata oggi a Palazzo Chigi sarà distribuita da Poste italiane e sarà disponibile per circa un milione e 300 mila nuclei familiari per acquistare prodotti alimentari di prima necessità: dal pane alla pasta.

La premier Meloni in un video messaggio ha detto «avrà un valore più ampio grazie a tutta la scontistica messa a disposizione dalla grande distribuzione». Mentre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha spiegato che l’esperimento della Carta Dedicata a te «sicuramente potrà essere replicato» ricordando che il governo ha deciso di intervenire sui due fattori dell’energia e dei beni alimentari. Ma vediamo come funziona la carta sociale.

francesco lollobrigida presenta la carta dedicata a te

[...] A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari (stimati in circa 1,3 milioni) della carta contenenti le indicazioni per il ritiro delle card presso gli Uffici postali. Il termine era inizialmente previsto per la fine di giugno, ma è slittato [...] perché «in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l’esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni, al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo Alimentare».

La premier Meloni durante la presentazione della misura ha aggiunto: «La carta va attivata entro il 15 settembre ed è un segnale di attenzione verso chi è in difficoltà. Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano». [...]

GIORGIA MELONI E LA MAGISTRATURA BY ALTAN francesco lollobrigida presenta la carta dedicata a te giorgia meloni 5 giorgia meloni 8 giancarlo giorgetti francesco lollobrigida presentazione carta dedicata a te giancarlo giorgetti francesco lollobrigida presentazione carta dedicata a te giorgia meloni 9 giorgia meloni 7 giorgia meloni 6 giorgia meloni 1 giorgia meloni 4 giorgia meloni 2