TI TOLGO IL LAVORO, MA TI DO IL GIOCHINO – LA “GENIALATA” DI VOLKSWAGEN, CHE USA LE “ESCAPE ROOM” PER COMBATTERE L’ANSIA DEI DIPENDENTI PER I POSSIBILI TAGLI AL PERSONALE DOVUTI AL PASSAGGIO AI VEICOLI ELETTRICI – L’AZIENDA SPERA DI ALLEVIARE LA PAURA FACENDO DIVERTIRE I LAVORATORI. IL PROGETTO È STATO AVVIATO NELLA SEDE CENTRALE A WOLFSBURG, IN GERMANIA, DOVE LAVORANO CIRCA 22MILA PERSONE: IN QUATTRO SI SFIDANO A…

Articolo di “El Pais”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

volkswagen 6

Volkswagen usa le "escape room" per combattere l'ansia dei dipendenti per i licenziamenti

L'azienda sta cercando di combattere l'ansia dei suoi dipendenti per i possibili tagli al personale dovuti al passaggio ai veicoli elettrici.

escape room in volkswagen 2

Giochi in azienda per combattere la paura di essere licenziati – scrive il giornalista di El Pais. Questa è l'ultima iniziativa di Volkswagen per combattere l'ansia generata tra i suoi lavoratori da possibili adeguamenti dell'organico dovuti al passaggio ai veicoli elettrici. Le escape room sono giochi di squadra e rompicapo, che in questo caso l'azienda spera servano a staccare la spina e a calmare l'ansia generata dalla precarietà del lavoro dovuta ai cambiamenti nella produzione. Secondo Bloomberg, il progetto viene realizzato presso la sede centrale dell'azienda a Wolfsburg, in Germania, dove lavorano circa 22.000 dipendenti.

volkswagen 1

La più grande casa automobilistica europea investirà 89 miliardi di euro in nuove tecnologie entro il 2026. Circa 1.200 dipendenti di Wolfsburg saranno responsabili della produzione del modello elettrico ID.3, la cui produzione è prevista per la seconda metà di quest'anno. A questi si aggiungeranno almeno altri due modelli elettrici nei prossimi anni: il nuovo SUV Tiguan e un altro SUV.

escape room in volkswagen 1

"Questo è un ulteriore passo avanti nel processo di avvicinamento dei dipendenti al mondo della mobilità elettrica", ha spiegato il direttore delle risorse umane di Volkswagen, Gunnar Kilian, durante la presentazione dell'impianto. E ha aggiunto: "Per molti è qualcosa di completamente nuovo che il motore a combustione non c'è più e dobbiamo formare le persone per un ambiente ad alta tensione.

volkswagen 2

Le escape room saranno gestite da squadre di quattro persone. I giocatori dovranno risolvere degli enigmi mentre attraversano spazi a tema elettricità e tecnologia delle batterie, passando da un salotto del 1860 a scenari attuali e futuri che richiedono competenze tecnologiche.

L'insicurezza del lavoro di una parte della forza lavoro ha le sue radici in ciò che sta accadendo nell'industria. All'inizio di questo mese, Ford ha annunciato 3.800 tagli di posti di lavoro, soprattutto in Germania, poiché l'azienda si concentra esclusivamente sulla produzione elettrica nella regione e questi modelli richiedono meno personale per la produzione.

volkswagen 5

Volkswagen investirà 460 milioni di euro da qui all'inizio del 2025 per riattrezzare lo stabilimento di Wolfsburg. La maggior parte di questa somma sarà spesa per adattare l'impianto alla produzione di veicoli elettrici, ma una parte sarà destinata alla formazione del personale.

volkswagen 3 volkswagen 4