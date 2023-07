1 lug 2023 14:30

TIE', TI LANCIO MIA MADRE - CHOC PER LA CANTANTE PINK CHE, A UN CONCERTO A LONDRA, SI È VISTA ARRIVARE ADDOSSO ALCUNE CENERI IN UN SACCHETTO DI PLASTICA - L'ARTISTA HA RIVOLTO LO SGUARDO VERSO IL FAN SVALVOLATO CHE HA LANCIATO LO STRANO OGGETTO: QUANDO HA CAPITO CHE ERANO LE CENERI DI UNA PERSONA E' RIMASTA SENZA PAROLE: “QUESTA È TUA MAMMA? NON SO COSA PENSARE” - VIDEO