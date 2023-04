I TIFOSI OLANDESI CONTINUANO A SEMINARE IL PANICO DURANTE LE PARTITE - NEL BIG MATCH TRA PSV EINDHOVEN E AJAX, L'ARBITRO HA SOSPESO LA PARTITA DOPO CHE L'ATTACCANTE DEI LANCIERI, STEVEN BERGHUIS, È STATO COLPITO DA UN BICCHIERE LANCIATO DAGLI SPALTI - UNA SCENA SIMILE SI È VISTA NEL MATCH TRA GROENINGEN E NIJMEGEN, DOVE I SUPPORTER DI CASA HANNO LANCIATO OGGETTI DALLA CURVA: LA SQUADRA ORA RISCHIA LA RETROCESSIONE VISTO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Vito Lamorte per www.fanpage.it

Un nuovo grave episodio si è verificato in Eredivisie. Durante il big match tra PSV Eindhoven e Ajax l'arbitro han dovuto sospendere le operazioni a causa del lancio di oggetti da parte dei tifosi. Il risultato in quel momento era sul 2-0 per i padroni di casa. Uno degli oggetti arrivati in campo ha colpito l’attaccante dei lancieri Steven Berghuis e a quel punto il direttore di gara è stato costretto a fermare la partita. […]

Al Philips Stadion è caccia al responsabile per individuarlo ed espellerlo dall'impianto ma poco dopo gli steward, anche grazie ai tifosi nelle vicinanze, sono riusciti ad individuare il responsabile del gesto. La gara è ripresa dopo che le squadre sono rientrate negli spogliatoi […]

La gara si è chiusa con la vittoria per 3-0 del PSV, grazie alla doppietta di Luuk de Jong e alla rete di Xavi Simons. Una scena simile si è verificata ieri nel match tra Groningen e Nijmegen, una sfida per la permanenza in Eredivisie: la gara è stata sospesa dopo che un tifoso ha lanciato un bicchiere di birra in testa a un assistente dell’arbitro. […] il comportamento del tifoso potrebbe portare anche alla sconfitta a tavolino: questo decreterebbe la retrocessione anticipata.

Il supporter è stato subito identificato e portato via, ma il suo gesto potrebbe aver messo la parola ‘fine' alle speranze della sua squadra. La KNVB ha recentemente inasprito le linee guida dopo i tanti incidenti che si sono verificati negli stadi negli ultimo tempi: quando si lanciano oggetti sul campo il gioco viene temporaneamente interrotto e nel caso di una seconda infrazione la partita viene interrotta definitivamente.

