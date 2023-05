TIGER WOODS ACCUSATO DALL'EX FIDANZATA ERICA HERMAN DI MOLESTIE SESSUALI: “HA MINACCIATO DI LICENZIARMI SE AVESSI RIVELATO IL NOSTRO RAPPORTO” – I DUE HANNO INIZIATO A FREQUENTARSI QUANDO LA DONNA LAVORAVA NEL RISTORANTE DEL GOLFISTA, 'THE WOODS', A JUPITER IN FLORIDA – LO SPORTIVO, SECONDO LA DONNA, L'HA COSTRETTA A FIRMARE UN ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE MINACCIANDO DI LICENZIARLA SE LO AVESSE VIOLATO - QUANDO SI SONO LASCIATI, LO SCORSO OTTOBRE, LEI HA FATTO CAUSA CHIEDENDO 30 MILIONI DI DANNI…

(ANSA) - WASHINGTON, 06 MAG - L'ex fidanzata di Tiger Woods lo ha accusato di molestie sessuali sostenendo che il campione di golf ha avuto un rapporto con lei quando era ancora una sua dipendente e poi l'ha costretta a firmare un accordo di non divulgazione minacciando di licenziarla se lo avesse violato. Lo riportano i media americani.

Erica Herman lavorava nel ristorante del golfista, 'The Woods', a Jupiter in Florida quando hanno cominciato la loro relazione. Quando si sono lasciati, lo scorso ottobre, lei ha fatto causa al trust che Woods ha istituito per la sua residenza in Florida nel 2017, affermando di aver avuto il via libera del giocatore a restare in affitto per altri cinque anni, ma in mancanza di un contratto scritto è stata buttata fuori. La donna a quel punto ha chiesto 30 milioni di danni. Ora la causa per molestie sessuali complica ancora di piu' la situazione di Woods.

