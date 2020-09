4 set 2020 17:53

LA TIGRE DELLA MALESIA ABBAIA! – UN IDIOTA PRENDE IL PENNELLO E DIPINGE UN CANE RANDAGIO DI ARANCIONE CON STRISCE NERE, PER FARLO SOMIGLIARE A UNA TIGRE - POLEMICHE: NON SOLO È UNA MORTIFICAZIONE PER IL POVERO ANIMALE, MA PUÒ ANCHE ESSERE MOLTO PERICOLOSO PER LA SUA SALUTE – NON È LA PRIMA VOLTA. GIÀ L’ANNO SCORSO UN CAGNOLINO FU VERNICIATO DI VERDE E...