29 apr 2023 16:22

TIK-TOK HA RINCOGLIONITO I PISCHELLI – NELLA CAROLINA DEL NORD, NEGLI STATI UNITI, UN RAGAZZINO DI 16 ANNI SI È USTIONATO GRAVEMENTE DANDO FUOCO A UNA BOMBOLETTA DI VERNICE SPRAY. L'ADOLESCENTE SI STAVA FILMANDO CON L'ACCENDINO IN MANO PER PARTECIPARE A UNA SFIDA SU TIKTOK – IL POVERETTO, DOPO AVER FATTO LA CAZZATA, SI È TUFFATO IN UNO STAGNO PER SPEGNERE LE FIAMME ED È STATO PORTATO IN OSPEDALE DOVE È RICOVERATO CON USTIONI SUL 75% DEL SUO CORPO…