Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

È guerra tra Universal Music Group e TikTok, […] Ieri l'azienda leader del mercato discografico ha deciso di ritirare dalla piattaforma la musica dei suoi artisti e dei suoi autori in segno di protesta con il social, reo di non retribuire adeguatamente artisti e autori e di «cercare di costruire un business basato sulla musica, senza pagare il giusto valore per la musica»: addio dunque da TikTok alle hit di Taylor Swift, Harry Styles, Drake e Adele, tra gli altri.

Universal ha accusato TikTok di «pagare i nostri artisti a una tariffa che è una frazione di quella pagata dalle principali piattaforme». […] La disputa potrebbe avere un impatto anche sulle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024. I brani dei The Kolors, Annalisa, Angelina Mango, Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma, Fiorella Mannoia, Ghali, Rose Villain, Dargen D'Amico, Clara, i Bnkr44, Fred De Palma, i Ricchi e Poveri, Francesco Renga e Nek, […] sono in parte gestiti dalla branca italiana di Universal. […]

LA REPLICA

ByteDance, società cinese che controlla TikTok, dal canto suo ha accusato Universal Music di aver «scelto di abbandonare il potente supporto di una piattaforma con oltre un miliardo di utenti che funge da veicolo promozionale e di scoperta gratuito». Nonostante la vasta base di utenti, 1,6 miliardi a livello mondiale (150 milioni in Europa, 19,7 milioni in Italia), TikTok rappresenta in realtà solo l'1 per cento degli incassi totali di Universal, pari a 85,4 milioni di dollari per i primi nove mesi del 2023. […] Ma numeri a parte, su TikTok in questi anni sono partite tendenze che hanno determinato il successo di tante hit o riportato in classifica successi del passato: l'eventuale danno per i brani sanremesi sarebbe più di natura promozionale che altro.

[...] La musica sarà ritirata da TikTok «nei prossimi giorni»: la sensazione è che la mossa sia un ultimatum con l'obiettivo di provare sbloccare le trattative. Ma le parti sembrano molto distanti. Universal ha accusato TikTok di aver rimosso selettivamente, ancor prima di ieri, opere «di alcuni dei nostri artisti emergenti»: «Le intimidazioni e le minacce non ci faranno mai sottrarre a tali responsabilità»

