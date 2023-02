25 feb 2023 17:10

TIKTOK, CHI SPIA? LA CINA – DOPO LO STOP IMPOSTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA, ANCHE L’ITALIA POTREBBE CHIEDERE AI DIPENDENTI PUBBLICI DI BLOCCARE L’APP CINESE, SOSPETTATA DI ESSERE UNO STRUMENTO DEL DRAGONE PER ENTRARE IN POSSESSO DEI DATI GLI UTENTI OCCIDENTALI – IL MINISTRO ZANGRILLO: “PRENDEREMO UNA DECISIONE IN FRETTA. DOBBIAMO COMPRENDERE GLI EFFETTIVI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA NAZIONALE. È EVIDENTE CHE IL MIO MINISTERO, AVENDO 3,2 MILIONI DI DIPENDENTI, È FORTEMENTE COINVOLTO…”