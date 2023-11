TIKTOK LANCIA LA SFIDA AD AMAZON - IL SOCIAL NETWORK CINESE VORREBBE DIVENTARE UNA PIATTAFORMA DI ECOMMERCE, DOVE GLI UTENTI POSSONO ACQUISTARE I PRODOTTI CHE VEDONO NEI VIDEO - IL "LIVESTREAMING ECOMMERCE" È GIÀ POPOLARISSIMO IN CINA E SI STIMA CHE ENTRO IL 2025 POTREBBE RAPPRESENTARE UN QUARTO DELL'INTERO MERCATO DELLO SHOPPING ONLINE - L'OBIETTIVO DELLA PIATTAFORMA È DI AUMENTARE IL VALORE DELLE MERCI VENDUTE, DAI CIRCA 5 MILIARDI DI DOLLARI DEL 2022 A 20 MILIARDI DI DOLLARI NELL’ARCO DI UN ANNO…

tiktok shopping

Estratto dell'articolo di Emanuele Capone per www.repubblica.it

TikTok ha ormai ampiamente superato il miliardo di utenti nel mondo ed è forse l’unico social network in crescita da ormai 3 anni a questa parte. […] Sono numeri notevoli e comprensibilmente preoccupanti per la concorrenza, che infatti ha a più riprese provato a contrastare questo strapotere, […] presto potrebbe aggiungersi anche Amazon, che già l'anno scorso aveva provato a prendere TikTok in contropiede.

DA 5 A 20 MILIARDI DI DOLLARI IN UN ANNO

Non è un mistero che l’app, che appartiene alla multinazionale cinese ByteDance, voglia allargare il proprio campo d’azione allo shopping […]: sono stati fatti test in vari Paesi del mondo (in Indonesia, per esempio) e soprattutto lo scorso settembre è stata aperta la sezione ecommerce negli Stati Uniti, dove gli utenti di TikTok sono circa 150 milioni.

tiktok shopping

Il funzionamento è semplice: si guarda un video, oppure anche una live, in cui un creator parla di un prodotto, c’è un link che porta al sito (o a un minisito ospitato dentro all'app stessa) dove si possono avere maggiori informazioni su quel prodotto e lo si può comprare, si clicca, lo si compra, si torna su TikTok. E si ricomincia il giro.

In questo modo, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, TikTok vorrebbe aumentare il valore delle merci vendute sulla piattaforma dai circa 5 miliardi di dollari del 2022 sino ad almeno 20 miliardi di dollari nell’arco di un anno (il dato è riferito al mercato mondiale).

tiktok 1

Il modello di business è quello che in Cina funziona benissimo: il cosiddetto livestreaming ecommerce, […] regge e cresce nonostante il generale rallentamento dei consumi. Secondo Goldman Sachs, il valore delle merci che saranno vendute così crescerà in Cina del 18% all’anno nell’arco dei prossimi due anni, rispetto al +11% dell’ecommerce in generale e rappresenterà un quarto dell’intero mercato dello shopping online nel 2025.

tiktok

LA NOVITÀ ARRIVERÀ ANCHE IN EUROPA?

Abbiamo chiesto a TikTok Italia informazioni sull’eventualità che questa possibilità arrivi anche per gli utenti dell’Unione europea […]ma è ovvio che in Occidente ci siano maggiori complicazioni, iniziando dalla necessaria profilazione degli acquirenti e dall’uso dei loro dati.

tiktok 1

TikTok sta già lavorando in questa direzione, con l’apertura di datacenter sul territorio europeo in cui conservare e gestire i dati degli utenti europei (è quello che la società chiama Project Clover), ma la questione resta aperta e probabilmente la politica vorrà dire la sua: proprio in Indonesia, forse anche visto il successo dell’iniziativa, lo scorso settembre il governo ha vietato l’ecommerce fatto attraverso i social network. Cosa che ha costretto TikTok a sospendere questo tipo di operazioni nel Paese.

musical.ly tiktok 3

[…]