14 mar 2024 13:22

PER TIKTOK È UN PERIODACCIO: DOPO CHE LA CAMERA STATUNITENSE HA APPROVATO UNA LEGGE PER METTERE AL BANDO L’APP, IN ITALIA L’ANTITRUST HA SANZIONATO IL TIKTOK PER 10 MILIONI DI EURO. IL MOTIVO? LA SOCIETÀ NON HA EFFETTUATO DEI CONTROLLI SUI CONTENUTI CHE CIRCOLANO SULLA PIATTAFORMA, IN PARTICOLARE QUELLI CHE POSSONO MINACCIARE LA SICUREZZA DI SOGGETTI MINORI E VULNERABILI - LA RISPOSTA DI TIKTOK...