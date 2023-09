UNA TIPA IN GAMBA – UNA MODELLA TEDESCA DI 31 ANNI SI È FATTA ALLUNGARE LE GAMBE DI 14 CENTIMETRI SOTTOPONENDOSI A UN FOLLE INTERVENTO CHIRURGICO – LA DONNA HA RIVELATO DI AVERLO FATTO SOLO PER ASSECONDARE I DESIDERI DEL SUO EX MARITO, MA ORA AMMETTE: “È STATO UN ERRORE” - SECONDO I MEDICI SI TRATTA "DI UNA FOLLIA ASSOLUTA, È UN'OPERAZIONE DEONTOLOGICAMENTE INACCETTABILE" - PER NON PARLARE DEL COSTO...

Allungarsi le gambe di 14 centimetri per un puro vezzo estetico. Una modella tedesca di 31 anni ha confessato di essersi sottoposta a un doloroso, oltre che costoso, intervento "solo per assecondare i desideri del mio ex marito", arrivando a misurare 184 centimetri d'altezza. Ma "è stato un errore".

Theresia Fischer, che ha partecipato alla versione tedesca del Grande Fratello, ha raccontato la sua storia ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump, rivelando anche il suo dramma psicologico, iniziato con una relazione tossica e ora sfociato in una dismorfofobia. "Mi vergogno perché ho acconsentito a un'operazione che non avrei dovuto subire": se potesse tornare indietro, non spenderebbe più 150 mila euro per modificare il suo corpo, che oggi non riconosce più.

Per la lunghezza spropositata delle gambe rispetto al resto del corpo, Theresia si vede come un mostro. Ma ad assalirla di più è il fatto di aver ceduto al condizionamento psicologico del suo compagno, insoddisfatto dei suoi 170 centimetri naturali.

Le diceva: "sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi". E poi ancora: "non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me". Una vera e propria violenza. "Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui", ha detto.

[…] "È una follia assoluta" commenta il professor Alessandro Massè, direttore della Prima Clinica Ortopedica e Traumatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino. "Questo genere d'intervento esiste da tempo, viene praticato solo in centri altamente specializzati perché è molto delicato e viene utilizzato solo in condizioni estreme, di natura oncologica, traumatologica o congenita, come nel caso del nanismo.

Su una persona sana, con una struttura ossea correttamente sviluppata può essere considerata una pratica deontologicamente inaccettabile, che alcun tipo di medico dovrebbe eseguire" […]

"Si fa solo per assoluta necessità, solo se il gioco ne vale la candela. Non perché l'intervento in sé sia complicato, ma perché si tratta di una procedura invasiva e dolorosa, altamente impattante sulla vita del paziente, e che comunque non arriva mai ad aggiungere così tanti centimetri". Insomma, non è in alcun modo paragonabile a un intervento estetico come le protesi al seno.

"La cosa che più mi preoccupa è che leggendo la storia di questa donna, altre persone possano pensare che sia un intervento fattibile o che possono diventare più alte solo perché pensano di non esserlo abbastanza. Ma non è assolutamente così - sottolinea Massè - e dovrebbero diffidare da chiunque prometta loro di poterlo fare" […]

