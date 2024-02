7 feb 2024 17:34

TIPI MOLESTI! ANCORA UN'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE PER FRANCESCO CORSIGLIA: LA PROCURA DI GENOVA HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER L’AMICO DI CIRO GRILLO, GIÀ IMPUTATO CON IL FIGLIO DEL COMICO NEL PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO IN SARDEGNA - CORSIGLIA AVEVA SOLLEVATO IL TOP A UNA RAGAZZA DI 19 ANNI MENTRE BALLAVA IN UN LOCALE E POI L’AVEVA PREGATA DI NON DENUNCIARLO…