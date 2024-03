18 mar 2024 16:24

TIR UNA BRUTTA ARIA – IN BRIANZA UN 58ENNE CALABRESE HA SPARATO A UN COLLEGA CAMIONISTA. IL MOTIVO? A LUI, ULTIMO ARRIVATO, L’AZIENDA AVEVA AFFIDATO IL CAMION PIÙ NUOVO E BELLO - PER "VENDICARSI" DEL TORTO SUBÌTO, L’UOMO HA ASPETTATO CHE IL COLLEGA, UN 60ENNE MOLDAVO, FINISSE IL TURNO. APPENA È SCESO DAL MEZZO GLI HA SPARATO - IL POVERETTO È FINITO IN OSPEDALE MA NON E' IN PERICOLO DI VITA...