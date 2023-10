TIRA UNA BRUTTA ARIA A MILANO PER IL PRESIDIO DELLE ASSOCIAZIONI PALESTINESI SOTTO LE FINESTRE DI BEPPE SALA – LA MANIFESTAZIONE È STATA INDETTA PER OGGI POMERIGGIO, DAVANTI ALLA SEDE DEL COMUNE, CON LO SLOGAN “INTIFADA FINO ALLA VITTORIA, MILANO PER LA PALESTINA”. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE ANCHE DEI CENTRI SOCIALI – LA QUESTURA TEME SCONTRI CON LE FORZE DELL'ORDINE – I MESSAGGI ANTISEMITI SULLE PAGINE SOCIAL “PRO PALESTINA”…

Estratto dell’articolo di Christian Campigli per “Il Tempo”

Una manifestazione a favore dell'Intifada. Una lotta armata giudicata come legittima e necessaria per la Palestina, da combattere fino alla fine. Anche a costo di utilizzare i violenti strumenti del terrorismo. Per questo pomeriggio, i Giovani Palestinesi, l'Unione Democratica arabo-palestinese e l'associazione dei Palestinesi in Italia hanno organizzato a Milano un presidio, dalle cinque e mezzo del pomeriggio, sotto la sede del Comune.

L’iniziativa, denominata «Intifada fino alla Vittoria, Milano per la Palestina», è stata lanciata ieri attraverso i principali social network. “In questo momento- si può leggere su Instagram- abbiamo bisogno di esprimere massima solidarietà alla popolazione palestinese ancora una volta minacciata dalla violenza del colonialismo israeliano [….]

Nel capoluogo meneghino è scattata la massima allerta. Il governo vuole evitare che si possano verificare, anche nel nostro Paese, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine come capitato a Berlino o indegni caroselli pro Hamas, come avvenuto a Parigi, Londra, New York e Toronto. Quattro giorni più tardi, sabato prossimo, è previsto un corteo, dalle tre e mezzo del pomeriggio, in piazza San Babila.

Che vi sia un'onda di latente antisemitismo, nascosta dietro la richiesta di una soluzione del conflitto in Medio Oriente, è piuttosto evidente navigando sui social. Basta andare sulla pagina Facebook «Palestina Libera» per averne prova.

Si va dalla raffigurazione della bandiera di Israele, che al centro della stella di David ha una svastica, a chi, invece di rispondere nel merito, sa solo gridare in modo sguaiato «Free Palestina».

Il Cpa di Firenze, il più grande centro sociale del capoluogo toscano, lo stesso che ha ospitato la terrorista Silvia Baraldini e che ha espresso più volte il «massimo sostegno» ad Alfredo Cospito, ha ben pensato di far sventolare la bandiera della Palestina, accanto a quella della ex Jugoslavia di Tito. […]

