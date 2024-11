TIRA UNA BRUTTA ARIA A WALL STREET – L’FBI HA ARRESTATO IL 30ENNE HARUN ABDUL-MALIK YENER CON L'ACCUSA DI AVERE PIANIFICATO UN ATTENTATO AL NEW YORK STOCK EXCHANGE, LA BORSA DELLA GRANDE MELA – L'UOMO AVEVA PREPARATO UN DISPOSITIVO IMPROVVISATO PER DISTRUGGERE “UN EDIFICIO USATO PER GLI SCAMBI INTERSTATALI”. E AVEVA REGISTRATO DEI MESSAGGI VIDEO DA DIFFONDERE IL GIORNO DELL’ATTACCO. IN UNO DI QUESTI DICEVA: “MI SENTO COME BIN LADEN”

wall street - il New York Stock Exchange

(ANSA) - Un uomo è stato arrestato con l'accusa di voler far esplodere il New York Stock Exchange, la borsa di New York. Harun Abdul-Malik Yener, residente in Florida, è stato accusato di aver cercato di usare un dispositivo improvvisato per danneggiare o distruggere "un edificio usato per gli scambi interstatali".

L'Fbi ha indagato su Yener per mesi, sentendolo direttamente e infiltrandosi tra conoscenti. L'uomo aveva preparato dei messaggi video da diffondere il giorno dell'attacco, in programma nella settimana prima del giorno del ringraziamento. In uno di questi, che voleva inviare a Nbc, Yener affermava: "Mi sento come Bin Laden".

